Marouane Fellaini è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il mercato di gennaio ed è stato accostato a diversi club, tra cui anche Inter e Milan. Le ultime indiscrezioni, però, parlano di un Mourinho non disposto a lasciar partire il giocatore a gennaio. Secondo Sky Sport, inoltre, le due milanesi non hanno avviato alcun tipo di contatto con il Manchester United per intavolare una trattativa. Diventano, quindi, sempre più concrete le possibilità di restare ad Old Trafford per Fellaini.