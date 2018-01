Impossibile stemperare la querelle Mourinho-Conte? Non per Le Iene. Il Daily Mirror ha infatti riportato la visita di ieri di Alessandro Onnis e Stefano Corti al tecnico portoghese.



I due inviati hanno raggiunto Mou all'esterno del Lowry Hotel e lo hanno scherzosamente pungolato sulle recenti frecciate intercorse con l'ex ct della nazionale, per poi chiedergli un apparentemente innocente autografo su una maglia dello United.



L'ex Inter ha ovviamente firmato la maglia, ma dopo averlo fatto si è accorto che sulle spalle era stampato il nome di Conte affiancato al numero uno. Tante risate per Josè prima del rientro in albergo.