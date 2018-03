Intervenuto in conferenza stampa, José Mourinho parla dell’eliminazione dalla Champions del suo Manchester e spiega come sia un discorso di mentalità e come non sia un caso e ai quarti ci arrivino sempre le stesse squadre.



“L’eredità nel calcio è fatta di investimenti del passato, di giocatori con una certa mentalità che un allenatore poi si ritrova. Otamendi, De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Aguero, sono investimenti del passato, non degli ultimi due anni. E chi verrà al posto mio al Manchester United troverà giocatori come Lukaku, Matic, giocatori con una mentalità diversa. Nei quarti di Champions ci sono 4 squadre che sono sempre li’, Barcellona, Real Madrid, Juventus e Bayern Monaco, poi ci altre che ogni tanto appaiono, come fu la mia Inter o il Monaco la scorsa stagione. Quelle quattro squadre sono sempre lì per una ragione, non è un caso”