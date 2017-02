José Mourinho ha parlato del mercato del Manchester United in conferenza stampa: ''La prossima finestra di mercato apre in estate, e fino all'estate io non avrò nulla da dire al riguardo. Penserò a cosa ci serve, ma sono molto realista. So che ci sono obiettivi impossibili da prendere e non voglio che il mio club si trovi a dover trattare un giocatore imprendibile. Sarebbe una perdita di tempo e sarebbe anche un regalo per questi giocatori ed i loro agenti se un club come il Manchester United dichiarasse il suo interesse per loro. Sarebbe un bene per loro ma non per noi''.