Nuovo capitolo della diatriba tra José Mourinho, manager del Manchester United, e Antonio Conte, tecnico del Chelsea. Queste le nuove parole dello Special One ex Inter al Telegraph: "Quando comincio io, me ne assumo le responsabilità e ne ho cominciate tante di liti. Ma quando non sono io a iniziare, trovo abbastanza divertente vedere chi sta dall'altro lato comportarsi da vittima quando vittima non lo é. Ma davvero, non mi diverto, per questo dico che è finita. A volte è colpa mia, altre volte degli altri allenatori. Ma quando penso sia colpa mia e che mi sarei dovuto comportare diversamente, sono il primo a scusarsi, come ho fatto con Claudio Ranieri appena ho avuto la possibilità. Per questo il nostro rapporto e' passato da cattivo a buono e quindi da buono a ottimo, perché sono stato abbastanza uomo da scusarmi".