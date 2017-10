Bruce Lee style !! Wouaaaa tchaaaaaa #recovery pic.twitter.com/mMXX9dARxp — Paul Pogba (@paulpogba) 3 ottobre 2017

Un vero e proprio caso, che tiene in ansia il Manchester United. Quest'anno i Red Devils vanno forte in Premier League (con sei vittorie e un pareggio in sette partite giocate) e in Champions League (con due successi su due) maL'acquisto più costoso dell'estate 2016 è molto lontano dall'essere quel valore aggiunto che sarebbe dovuto essere, tutta colpa di un infortunio rimediato lo scorso 12 settembre, nella sfida europea contro il Basilea,ma le recenti parole di Mourinho hanno cambiato lo scenario e fanno pensare al peggio: "Sarà un infortunio lungo. Come quelli di Ibrahimovic e di Rojo. E di questi infortuni non voglio parlare"., ciò significa che per rivederlo con la maglia dello United bisognerà aspettare dicembre inoltrato.A preoccupare Mourinho è la fragilità muscolare di Pogba, per questo motivo, come riporta oggi il Sun,. Lo Special One teme che possa andare incontro a nuovi infortuni muscolari che graverebbe sulla stabilità di ginocchia e caviglia, il portoghese è consapevole che per arrivare fino in fondo in tutti gli obiettivi serve un Pogba al 100% e soprattutto sano. Niente più basket con il compagno e amico Lukaku, insomma, la sanzione è dietro l'angolo.