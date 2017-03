Un viaggio, per capirne di più, per pianificare il mercato estivo. José Mourinho ha avuto carta bianca dai vertici del Manchester United, per riportare in alto i Red Devils non ha limite di spesa e può scegliere liberamente chi portare a Old Trafford. Tra gli obiettivi dello Special One c'è anche Ivan Perisic, per il quale sono state mosse le prime pedine, per il quale il portoghese è sceso in campo in prima persona. Con un viaggio, destinazione Zagabria.



CONTATTI - Pedrag Mijatovic, ex giocatore di Real Madrid e Fiorentina considerato dalla stampa inglese l'intermediario dell'affare Perisic, si è affrettato a smentire tutto, ma al di là di quelle che possono essere le dichiarazioni di rito, Mourinho ieri era in Croazia non solo per assistere a una partita di qualificazione a Russia 2018, vinta dai padroni di casa sull'Ucraina grazie a un gran gol di Kalinic. Ha preso un aereo per parlare con l'entourage dell'esterno dell'Inter, ieri assente per squalifica, per studiare una strategia, per illustrare il progetto ambizioso del club più vincente d'Inghilterra.



RICHIESTA INTER - Perisic è un obiettivo concreto, da parte del giocatore c'è in linea di massima la disponibilità a fare il salto in Premier League, resta da convincere l'Inter che non lo considera incedibile ma per il suo cartellino non è disposta a fare sconti. Perisic, che ha il contratto in scadenza nel 2020, con ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione, può partire, chi lo vuole deve però mettere sul tavolo 60 milioni di euro. Compreso l''amico' Mourinho.