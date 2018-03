A dare questa lettura è stato il Daily Mail, nell'edizione mandata in edicola domenica 25 febbraio, e a originarla è stato il disappunto sempre più evidente del tecnico verso Paul. Dietro le quinte di una stagione che innon sta rispettando le attese, ilsi appresterebbe a essere l'arena di uno scontro fra super-agenti che da tempo viene dato come prossimo. E dando retta all'interpretazione del tabloid inglese, a fare il lavoro sporco in questa guerra sarebbe José, che alla seconda stagione sulla panchina del Manchester United dà segni di insofferenza verso i giocatori assistiti da. E poichéè anche uno dei principali clienti di Gestifute, ecco che il cerchio del ragionamento sviluppato dal Daily Mail si compirebbe. Ma in realtà questa lettura è un po' semplicistica, e la situazione è molto più complessa di come viene rappresentata dal tabloid inglese. Nell'improvvisa avversione di José Mourinho per i calciatori rappresentati dall'agente italo-olandese ci deve essere dell'altro.Quando nella primavera del 2016 venne ufficializzato l'ingaggio di José Mourinho da parte del Manchester United, si dava per scontato che si andasse a assistere a un vasto traffico di calciatori mendesiani in entrata.Dal top dial flop di, passando per, c'è stato nel corso degli anni a Old Trafford un gran viavai di clienti Gestifute. Sicché era stato facile ipotizzare che, con l'arrivo dell'allenatore mendesiano per eccellenza, il flusso aumentasse.. In compenso, sono arrivati tre costosissimi giocatori assistiti da: Paul, protagonista del trasferimento che in quel momento fa segnare la cifra record di 105 milioni; Henrykh, arrivato dalper 42 milioni; e Zlatan, giunto a Manchester da svincolato, ma a cui è stato offerto un contratto annuale a cifre da Zlatan. Una così alta e costosa passione per i calciatori di Raiola, unita alla latente ostilità fra l'agente italo-olandese e Jorge Mendes, ha spinto molti a ipotizzare che Mourinho s'approssimasse a cambiare cavallo., quando Mourinho ha voluto a Old Trafford un altro, costosissimo giocatore legato a Mino: Romelu, pagato quasi 85 milioni di euro all'Everton. E non è ancora tutto, perché il tecnico ha pressato affinché venisse concesso un nuovo contratto annuale a. Nonostante l'età avanzata, e soprattutto a dispetto del grave infortunio occorso a aprile 2017 nella gara di Europa League contro l'Anderlecht che ne aveva fatto paventare la conclusione della carriera.Il solo calciatore riconducibile in qualche modo all'orbita mendesiana, fra quelli acquisiti la scorsa estate, è il difensore svedese Viktor, proveniente dal mendesianissimoma assistito da Fali Ramadani. Che è una creatura di Pini, il super-agente israeliano grande amico di Mendes nonché abituato a agire nell'ombra tanto quantosono amanti dei riflettori.. Il tecnico ha messo in disparte, e ne ha poi preteso la cessione durante lo scorso mercato di gennaio. Quindi sono arrivati gli aperti contrasti con, che hanno richiamato l'intervento di. Ma a cosa si deve questo inasprimento dei rapporti? Se si dà retta al Daily Mail, ciò sarebbe dovuto alle pressioni di Jorge, che userebbecome arma per la sua guerra personale con. Non sono d'accordo.. E questa autonomia lo aveva portato a allacciare un rapporto molto stretto col nemico del suo agente. Se rottura c'è stata, è avvenuta fra Mourinho e Raiola. E Mendes c'entra il giusto. Che poi questo passaggio restituisca al rapporto fra Mourinho e Mendes un vigore che s'era affievolito, è un altro conto.@pippoevai