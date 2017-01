4 gol e 4 assist, in 24 presenze stagionali, sono bastati a Bernardo Silva per attrarre su di sè gli occhi di alcuni top club europei. Dopo l'interessamento del Real Madrid, di cui si è parlato negli scorsi giorni, ecco l'indiscrezione del Sun, che parla di un'offerta già pronta per lui, pari a 70 milioni di sterline. 80 milioni di euro sembrano tanti anche per un giocatore talentuoso e giovane come Silva, ma secondo il tabloid inglese il Manchester United vuole convincere il Monaco a cederlo subito, in questa sessione di mercato, ed ecco spiegato il motivo di questa cifra esorbitante. Mourinho è stato stregato dal Messizinho - il piccolo Messi, come venne soprannominato ai tempi dell'Under21, quando il Monaco lo prelevò dal Benfica per 15 milioni -, e proverà a bruciare la concorrenza sfruttando Jorge Mendes, procuratore di entrambi.