L'allenatore del Manchester United, José Mourinho ha dichiarato dopo il pareggio in casa per 1-1 col Bournemouth: "Nessuno mi chiede perché abbiamo sbagliato il rigore? Perché non ci alleniamo da quattro mesi a tirare i rigori, i giocatori hanno deciso così visto che tanto non ce li danno mai. Io e Zlatan Ibrahimovic siamo veri uomini duri, da calcio da strada, non come chi va a piangere davanti alla stampa. Quello che succede sul campo resta sul campo e finisce alla fine della partita".