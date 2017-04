Josè Mourinho, allenatore del Man United, ha parlato a Sky: "Dico che la mia esperienza al Manchester United è simile a quella che vissi al Real Madrid, perché sono arrivato alla guida di due giganti in periodi difficili. Tu vai in un club enorme, ne senti la grandezza, la pressione e l'aspettativa. Ma senti anche che il club non è pronto, non è pronto per questo tipo di aspettativa e devi lavorare di più. Devi combattere di più, quindi confronterei il mio arrivo qui al mio approdo al Real Madrid. Porto, Chelsea e Inter sono piazze che si distinguono dalle due di cui sopra"