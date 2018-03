Un'altalena, come sempre. Anche quest'annata ha confermato per l'ennesima volta le difficoltà di Ivan Perisic nel mantenere costanza di rendimento, affidabilità, garanzie tecniche per un giocatore del suo valore. Non è un caso se più volte è finito al centro di voci di mercato, salvo poi uscirne da stella... per pochi mesi, tornando nel baratro di prestazioni deludenti solo poco dopo. Il tunnel si è riaperto da novembre scorso: inizio di stagione da fenomeno, Ivan poi è letteralmente scomparso e l'Inter adesso apre alla sua cessione per la prossima estate, una possibilità reale. Ma a quali condizioni?



DA MOURINHO ALLA SPERANZA - Un anno fa c'era José Mourinho forte su Perisic, pronto ad arrivare fino a 40 milioni più bonus: non sono bastati, il ritornello dell'estate nerazzurra si è ripetuto fino allo sfinimento, incedibile per meno di 60 milioni. E così niente di fatto, l'idea di inserire Martial nell'operazione non è bastata. Adesso, lo Special One ha ben altri piani per il suo Manchester United: da mesi non si fa più vivo con l'entourage di Perisic, le priorità assolute sono a centrocampo dove i Red Devils rinnoveranno il reparto mentre sugli esterni con l'arrivo di Alexis Sanchez adesso Mourinho si ritiene a posto. Di certo, non vorrà svenarsi per Perisic anche perché non c'è nessuna clausola rescissoria nel suo rinnovo firmato con l'Inter fino al 2022: filtrano smentite sulle voci dei mesi scorsi, il prezzo lo farà il club e la reale speranza è vincolata al Mondiale. Solo in caso di un'estate da protagonista con la sua Croazia si potrà vedere nuovamente impennare il prezzo di Perisic, altrimenti cederlo alle cifre di un anno fa diventerà complesso. L'Inter aspetta e non vuole disperdere un patrimonio, intanto si aspetta la svolta in questo finale di stagione. Perché se non fosse Champions, una cessione illustre come quella di Ivan diventerebbe quasi indispensabile.