José Mourinho, come riportato dal Daily Mail, ha parlato della presenza di Sir Alex Ferguson al centro di allenamento dello United. Lo Special One ha detto di aver invitato personalmente l'ex manager dei Red Devils per poter condividere pensieri ed idee con lui ed anche per dare un segnale alla squadra: ''Non veniva qui da quando aveva smesso di allenare, ma io l'ho invitato; volevo che i giocatori lo vedessero, e volevo anche passare qualche minuto con lui per condividere qualche idea e pranzare insieme. Mi sono trovato bene, così come anche lui. Io sono il tipo di persona che non ha paura dei fantasmi del passato. Rispetto la storia di questo club e so che lui ama il Manchester United; quando vorrà venire ad assistere agli allenamenti o quando vorrà entrare e stare nello spogliatoio sarà sempre il benvenuto''.