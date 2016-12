José Mourinho, come riportato dal The Telegraph, ha lanciato una frecciata nemmeno troppo velata al Chelsea; lo Special One ha denunciato il fatto che ci siano club a cui vengono concessi più giorni di riposo tra una partita e l'altra in questo periodo denso di eventi per la Premier League: ''Il periodo è pieno di partite ma solo per alcuni club; è come se la programmazione fosse stata fatta per aiutare alcuni e creare problemi ad altri''. Il calendario di Premier prevede che il Chelsea giochi tre partite in dieci giorni (tra il 26 dicembre e il 4 gennaio) mentre Manchester United, Manchester City (tra il 26 dicembre e il 2 gennaio) e Tottenahm (tra il 28 dicembre e il 4 gennaio) ne avranno tre in otto; il Liverpool, invece, disputerà tre match in sette giorni (tra il 27 dicembre e il 2 gennaio).