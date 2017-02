Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Manchester United José Mourinho torna sull'ingente spesa da 105 milioni di euro effettuata la scorsa estate per Paul Pogba: "Difficile fare un bilancio su di lui, ma vale quanto costa. Sono abbastanza certo che la prossima estate giocatori che valgono la metà di lui verranno pagati come lui o anche di più, quindi aspetto quel momento per dare un giudizio. La prossima estate regalerà sorprese e probabilmente paul perderà il suo status di giocatore più costoso al mondo, e questa è una buona cosa.