José Mourinho ha parlato a SFR Sport di Zlatan Ibrahimovic e della scelta dello svedese di lasciare il Paris Saint-Germain: ''Credo che la gente in Francia dovrebbe essere felice del fatto che lui abbia deciso di andare via; ora hanno di nuovo un campionato, prima non c'era competizione. Quando lui giocava in Francia vinceva solo il Psg; in campionato così come in coppa e in Supercoppa. Ora la Ligue 1 è tornata ad essere interessante. Anch'io la seguo con interesse, finalmente ci sono diverse squadre a giocarsi il titolo: il Nizza di Balotelli, il Monaco e, ovviamente, il Psg''.