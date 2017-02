José Mourinho sta con Claudio Ranieri. Dopo le parole di solidarietà di ieri successive all'esonero del tecnico italiano da parte del Leicester, lo Special One ha partecipato alla conferenza stampa in vista della finale di Coppa di Lega contro il Southampton presentandosi con una maglietta con le iniziali di Ranieri. "La mia frase su Instagram ("Campione d'Inghilterra, Miglior tecnico dell'anno per la Fifa. Licenziato. Questo è il nuovo calcio, Claudio. Mantieni il sorriso AMICO. Nessuno potrà cancellare la storia che hai scritto") era un omaggio, come lo è questa maglietta. Non ha bisogno di altro perchè nessuno potrà eliminare quello che ha fatto. Ranieri merita probabilmente che gli sia intitolato lo stadio del Leicester e invece è stato cacciato. Il Leicester ha fatto qualcosa di storico per due anni di fila, nella scorsa stagione hanno fatto la cosa più incredibile nella storia della Premier League e nella storia del calcio".