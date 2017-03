José Mourinho lo vuole a tutti i costi e secondo i bookmaker d’oltremanica alla fine convincerà Neymar a trasferirsi allo United. Pronti 200 milioni per il Barcellona e un ingaggio da 25 all’anno per il calciatore. Numeri che fanno tentennare anche i quotisti: nella scommessa su dove giocherà Neymar a settembre, riporta Agipronews, la prima opzione è proprio il Manchester United, piazzato a 5 volte la posta. Se non sarà Mourinho, probabilmente sarà Guardiola, proseguono i bookmaker: il City è subito dietro, a quota 7,00. C’è anche il Psg in fila per Neymar, ma per il momento la squadra di Emery è dietro, a 11 contro 1. In tabellone finisce anche la Juve, che sfiderà Neymar e il Barcellona il prossimo 11 aprile, nell’andata dei quarti di finale in Champions League: sui bianconeri si gioca però a 34,00.