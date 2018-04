L'allenatore del Manchester United, José Mourinho ha dichiarato a Fox Sports dopo la vittoria nella semifinale di FA Cup contro il Tottenham: "Penso che abbiamo meritato di vincere, però il Tottenham è una fantastica squadra che gioca bene, è aggressiva, fisica, tattica e con un bravo allenatore. Noi abbiamo perso un po' il controllo dopo l'1-0. Loro hanno avuto più controllo emozionale e più gioia nel gioco, però dopo l'1-1 e fino alla fine della partita siamo stati in controllo".



"Sono soddisfatto della prestazione di Pogba e degli altri suoi compagni. Però un giocatore di questo livello deve cercare di essere sempre fondamentale, di essere uno dei giocatori della partita. Perché per questo lui è Paul Pogba".



"Cosa succedeva esattamente 8 anni fa il 20 aprile? Con l'Inter abbiamo vinto l'andata della semifinale in Champions League contro il Barcellona a San Siro. Magari la Roma può vincere la Champions questa stagione, ma non il Triplete (sorride, ndr)".