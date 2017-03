La pausa delle nazionali si è conclusa, lasciando come sempre molti strascichi, infortuni compresi. A porsi contro l'idea di far disputare le amichevoli tra nazionali, parlando in modo chiaro, è stato José Mourinho. Il tecnico del Manchester United ed ex Inter non ci sta, soprattutto per il periodo in cui sono svolte le gare, ovvero a marzo, nel clou della stagione.



"Queste amichevoli non hanno alcun senso in piena stagione - ha spiegato Mou a Sky Sports - soprattutto se si aggiungono alle sfide di qualificazione. Dovrebbero essere fatte una settimana prima di un Europeo o di un Mondiale. Quasi tutte, inoltre, sono partite tutt'altro che di prim'ordine, e anche per questo non ne sono un fan. Ma chissà, un giorno magari sarò il selezionatore di una nazionale, e quindi non posso essere troppo critico».