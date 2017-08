FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

non vuole cederlo, gli ultimi aggiornamenti sembrano accontentare il tecnico nerazzurro: il, indicato come il club più interessato, sembra essersi tolto dalla corsa a. I Red Devils infatti avrebbero rinunciato a effettuare un quarto acquisto estivo, parola diin conferenza stampa: "Non penso che la nostra società sarà ancora attiva sul mercato in entrata. Avevo parlato con Woodward chiedendo quattro acquisti, ma da parte mia non c'è alcuna pressione sul club. Il direttore è libero di lavorare senza ansie, anche perché davanti a noi ci saranno altre sessioni di mercato. Posso dire di essere soddisfatto della rosa che mi è stata messa a disposizione e che non ho alcun tipo di problema a rinunciare al quarto acquisto".Semplice ammissione o bluff? Solo nei prossimi giorni si avrà la certezza sulle reali intenzioni di Mourinho, intanto se lo United si allontana è l'a riavvicinarsi a Perisic. L'agente dell'esterno croato, Fali Ramadani, è in Italia e i nuovi contatti con la società nerazzurra possono dare lo sprint decisivo per il rinnovo del contratto: si va verso il prolungamento del contratto fino al 2021 con adeguamento a oltre 5 milioni di euro netti a stagione. Chiusa e archiviata definitivamente la vicenda? Niente affatto, anche con il rinnovo la cessione non sarebbe esclusa a priori: qualora infatti dovesse arrivare un'offerta da almeno 55 milioni di euro sulla scrivania di Sabatini entro il 31 agosto, l'Inter la prenderebbe in considerazione. E allora gli occhi restano puntati sul Manchester United e su Mourinho: la rinuncia è reale o solo un bluff?