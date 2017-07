Nemanja Matic e il Manchester United sono più vicini che mai, il serbo sarà il prossimo rinforzo per il centrocampo di Mourinho e a confermare l'imminente fumata bianca spunta anche una foto. Circola sui social network infatti un'immagine che ritrae il giocatore già con la maglia d'allenamento dei Red Devils: svelato anche il numero, non il 21 avuto al Benfica e al Chelsea (allo United è occupato da Ander Herrera), bensì il 31 indossato recentemente da Schweinsteiger.



LE CIFRE - La foto confermerebbe l'accordo totale tra Matic e il Man United, ma secondo rumors dall'Inghilterra l'intesa tra i Red Devils e il Chelsea rischia di slittare: tra i 40 e i 50 milioni di sterline (al cambio tra i 45 e i 56 milioni di euro) la base fissa, ma restano da definire i bonus in favore dei Blues legati alle presenze del serbo e all'eventuale vittoria in Premier League del club di Manchester. Questioni tecniche da limare, ma tutto porta a un'imminente fumata bianca: nulla da fare dunque per la Juventus, che seguiva da tempo il centrocampista, Mourinho sorride perché l'arrivo di Matico è ormai a un passo.