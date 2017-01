José Mourinho ha parlato, dopo la vittoria per 4-0 contro il Wigan in FA Cup, del mercato del Manchester United: ''Schweinsteiger resterà con noi. Sarà anche introdotto nella lista per l'Europa League perché non abbiamo molti giocatori viste le partenze di Depay e Schneiderlin. Young? Lui è l'unico giocatore che ha la possibilità di partire ma io vorrei che restasse. Sarei felice di poter contare su di lui ma se dipendesse da me non andrebbe da nessuna parte''.