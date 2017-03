Nuovo appuntamento con la moviola di Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



TUTTI I CASI - Non c'era il rigore finale dato alla Juve contro il Milan per il tocco col gomito di De Sciglio sul cross di Lichtsteiner, ma ai bianconeri manca un penalty per il contatto tra Zapata e Dybala, oltre al leggero fuorigioco di Bacca sul gol del momentaneo pareggio. Manca un rigore anche all'Atalanta contro l'Inter per il tocco col braccio di D'Ambrosio sul cross di Spinazzola, poi Toloi era da espulsione diretta per il fallo su Icardi interrompendo una chiara occasione da gol. Non c'era il secondo rigore dato al Napoli contro il Crotone per l'intervento di Dussenne su Hamsik, che parte in leggero fuorigioco e manca il secondo cartellino giallo a Rog per una brutta entrata su Critesig. In Palermo-Roma era regolare il gol annullato per fuorigioco a Nestorovski perché Aleesami non tocca il pallone sul lancio di Chochev.



1a giornata : (-) Bologna-Crotone (+), (+)Roma-Udinese(-).

2a giornata : (+)Sampdoria-Atalanta(-).

3a giornata : (+) Empoli-Crotone (-), (-+) Juventus-Sassuolo (+-), (-)Milan-Udinese(+), (+)Roma-Sampdoria(-).

4a giornata : (--+)Sampdoria-Milan(++-), (-)Lazio-Pescara(+), (-)Cagliari-Atalanta(+), (++)Fiorentina-Roma(--).

5a giornata : (+)Genoa-Napoli(-).

6a giornata : (-)Genoa-Pescara(+), (-+)Fiorentina-Milan(+-).

7a giornata : (++) Milan-Sassuolo (--).

8a giornata: (+)Inter-Cagliari(-), (+)Lazio-Bologna(-), (-) Genoa-Empoli (+), (- ) Sassuolo-Crotone (+).

9a giornata: (+) Milan-Juventus (-), (-+)Atalanta-Inter( +-).

10a giornata : (+) Chievo-Bologna (-), (+)Genoa-Milan(-).

11esima giornata : (+) Lazio-Sassuolo (-), (-)Milan-Pescara(+).

12esima giornata: (+)Chievo-Juventus(-), (-)Palermo-Mi lan(+), (-) Pescara-Empoli (+), (+)Roma-Bologna(-), (- ) Sassuolo-Atalanta (+).

13esima giornata : (+)Bologna-Palermo(-), (--)Crotone-Torino(++).

14esima giornata : (+++)Torino-Chievo(---), (+)Genoa-Juventus(-), (++)Inter-Fiorentina(--).

15esima giornata : (+)Napoli-Inter(-), (+) Milan-Crotone (-), (+-)Fiorentina-Palermo(-+), (-)Lazio-Roma(+), (+)Pescara-Cagliari(-), (+) Sassuolo-Empoli (-).

16esima giornata: (++)Cagliari-Napoli(--), (+)Inter-Genoa(-).

17esima giornata: -.

18esima giornata: (--+)Inter-Lazio(+--), (-)Fiorentina-Napoli(+).

19esima giornata: (-+)Napoli-Sampdoria(+-), (++)Chievo-Atalanta(--), (-+)Genoa-Roma(+-), (+)Lazio-Crotone(-).

20esima giornata: (+)Fiorentina-Juventus(-), (-)Napoli-Pescara(+), (+)Sampdoria-Empoli(-), (+)Torino-Milan(-).

21esima giornata: (+)Atalanta-Sampdoria(-), (+)Milan-Napoli (-), (-)Palermo-Inter(+).

22esima giornata: (+-)Inter-Pescara(-+), (++)Sampdoria-Roma(--), (+)Udinese-Milan(-).

23esima giornata: (-)Atalanta-Cagliari(+), (+)Juventus-Inter(-), (-)(Milan-Sampdoria(+).

24esima giornata: (-)Cagliari-Juventus(+), (-)Inter-Empoli(+), (+)Sampdoria-Bologna(-).

25esima giornata: (-)Bologna-Inter(+), (-+)Milan-Fiorentina(+-), (+)Sampdoria-Cagliari(-).

26esima giornata: (-)Chievo-Pescara(+), (-)Fiorentina-Torino(+), (-)Inter-Roma(+), (+)Lazio-Udinese(-), (---)Sassuolo-Milan(+++).

27esima giornata: (-)Milan-Chievo(+), (+-)Udinese-Juventus(-+).

28esima giornata: (--+)Juventus-Milan(++-), (+-)Inter-Atalanta(-+), (++)Napoli-Crotone(--), (-)Palermo-Roma(+).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Torino 7 - 0 ( +7 )

Pescara 7 - 2 ( +5 )

Milan 15 - 11 ( +4 )

Sampdoria 9 - 5 ( +4 )

Lazio 6 - 3 (+3)

​Empoli 4 - 2 ( +2 )

Roma 7 - 5 (+2)

Chievo 5 - 4 (+1)

Inter 10 - 9 ( +1 )

Genoa 4 - 4 (0)

Udinese 3 -3 ( 0 )

Atalanta 5 - 6 (-1)

Fiorentina 6 - 7 (-1)

Napoli 5 - 6 ( -1 )

Cagliari 3 - 5 (-2)

Juventus 5 - 8 ( -3 )

Palermo 1 - 5 ( -4 )

Bologna 1 - 6 ( -5 )

Crotone 2 - 7 ( -5 )

Sassuolo 2 - 9 ( -7 ).