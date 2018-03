, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.- Il Var richiama Mariani per un durissimo intervento di Stepinski su Biglia nel secondo tempo, ma il direttore di gara non cambia la propria decisione: è giallo per il difensore del Chievo. L’intervento, però,: fa un timido tentativo di ritratte le gambe, ma sono altissime, quasi all’altezza del ginocchio di Biglia col rischio di fargli male.: entrata kamikaze di Everton Luiz su Barzagli all’85’ e sullo 0-0, la Juve avrebbe potuto giocare in superiorità numerica per gli ultimi 11’ di gioco (5 regolamentari, più 6 di recupero). Per l’arbitro Massa era solo da giallo.: (+)Bologna-Torino(-).: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).: (+)Udinese-Genoa(-).: (+)Crotone-Inter(-), (-Spal)-Cagliari(+).(+)Verona-Sampdoria(-).: (-,-,-)Fiorentina-Atalanta(+,+,+).(-)Benevento-Inter(+), (+)Torino-Verona(-), (+)Atalanta-Juventus(-).(+)Bologna-Spal(-), (+)Cagliari-Genoa(-).: (-)Milan-Genoa(+), (+,-)Udinese-Juventus(-,+).: (-)Cagliari-Benevento(+), (+,+)Fiorentina-Torino(-,-), (+)Roma-Crotone(-).: (-)Crotone-Fiorentina(+), (-)Torino-Cagliari(+), (-)Udinese-Atalanta(+).(+)Cagliari-Verona(-), (-)Juventus-Benevento(+).: (+)Sampdoria-Juventus(-), (-)Spal-Fiorentina(+), (-)Torino-Chievo(+).: (-)Bologna-Sampdoria(+), (-)Udinese-Napoli(+).: (+)Benevento-Milan(-), (-)Bologna-Cagliari(+), (+,+)Roma-Spal(-,-).: (-)Lazio-Torino(+), (-)Spal-Verona(+).: (-)Verona-Milan(+), (+,+)Sampdoria-Sassuolo(-,-).: (+)Spal-Torino(-), (-)Juventus-Roma(+).: (-)Crotone-Napoli(+), (-)Fiorentina-Milan(+), (+)Sampdoria-Spal(-).: (+)Benevento-Sampdoria(-), (-)Cagliari-Juventus(+), (+)Roma-Atalanta(-).(-)Verona-Crotone(+), (-)Cagliari-Milan(+).: (-)Crotone-Cagliari(+), (+)Milan-Lazio(-), (+,+)Napoli-Bologna (-,-).: arbitri e Var impeccabili in questo turno di campionato privo di errori.: (-)Inter-Bologna(+), (+)Torino-Udinese(-).: arbitri e Var impeccabili in questo turno di campionato privo di errori.: (+,+)Inter-Benevento(-,-), (-)Sassuolo-Lazio(+).in attesa dei recuperi.(+)Cagliari-Lazio(-), (+)Crotone-Sampdoria(-).: (-)Milan-Chievo(+), (+)Spal-Juventus(-)CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):4 - 0 (+4)5 - 1 (+4)5 - 1 (+4)7 - 4 (+3)5 - 3 (+2)4 - 2 (+2)5 - 3 (+2)2 - 0 (+2)4 - 3 (+1)4 - 4 (0)2 - 2 (0)3 - 4 (-1)3 - 4 (-1)2 - 4 (-2)2 - 4 (-2)1 - 3 (-2)0 - 3 (-3)3 - 6 (-3)2 - 7 (-5)2 - 7 (-5).