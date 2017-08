Torna il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



TRIS DI RIGORI - Il rigore concesso al Genoa contro la Juventus per il fallo di Rugani su Galabinov nasce da un fuorigioco non visto dello stesso attaccante bulgaro. Manca un rigore alla Roma contro l'Inter per l'intervento di Skriniar su Perotti e uno al Cagliari contro il Milan per la trattenuta di Bonucci su Joao Pedro: il VAR non interviene.



1a giornata: (+)Bologna-Torino(-).

2a giornata: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Bologna 1 - 0 (+1)

Genoa 1 - 0 (+1)

Inter 1 - 0 (+1)

Milan 1 - 0 (+1)

Atalanta 0 - 0 (0)

Benevento 0 - 0 ( 0 )

Chievo 0 - 0 (0)

Crotone 0 - 0 ( 0 )

Fiorentina 0 - 0 (0)

Lazio 0 - 0 (0)

Napoli 0 - 0 (0)

Sampdoria 0 - 0 (0)

Sassuolo 0 - 0 (0)

Spal 0 - 0 (0)

Udinese 0 -0 (0)

Verona 0 - 0 (0)

Cagliari 0 - 1 (-1)

Juventus 0 - 1 (-1)

Roma 0 - 1 (-1)

Torino 0 - 1 (-1).