Torna il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



HIGUAIN NON SIMULA - Nella ripresa, Antei sgambetta Higuain al limite dell’area di rigore. L’arbitro Abisso ammonisce l’argentino per simulazione e non concede ai bianconeri una punizione dal limite dell’area: grave errore. In Cagliari-Verona sbaglia valutazione l’assistente Meli che segnala un fuorigioco inesistente di Fares. Il guardalinee commette un doppio errore perché non aspetta la conclusione dell’azione e Guida non ha la lucidità di ritardare il fischio. Ferma il gioco prima del gol di Pazzini, quindi il Var non può intervenire”.



1a giornata: (+)Bologna-Torino(-).

2a giornata: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).

3a giornata: (+)Udinese-Genoa(-).

4a giornata: (+)Crotone-Inter(-), (-Spal)-Cagliari(+).

5a giornata: (+)Verona-Sampdoria(-).

6a giornata: (-,-,-)Fiorentina-Atalanta(+,+,+).

7a giornata: (-)Benevento-Inter(+), (+)Torino-Verona(-), (+)Atalanta-Juventus(-).

8a giornata: (+)Bologna-Spal(-), (+)Cagliari-Genoa(-).

9a giornata: (-)Milan-Genoa(+), (+,-)Udinese-Juventus(-,+).

10a giornata: (-)Cagliari-Benevento(+), (+,+)Fiorentina-Torino(-,-), (+)Roma-Crotone(-).

11a giornata: (-)Crotone-Fiorentina(+), (-)Torino-Cagliari(+), (-)Udinese-Atalanta(+).

12a giornata: (+)Cagliari-Verona(-), (-)Juventus-Benevento(+).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Atalanta 5 - 0 (+5)

Cagliari 4 - 2 (+2)

Bologna 2 - 0 (+2)

Inter 2 - 1 (+1)

Benevento 2 - 1 (+1)

Udinese 2 - 2 (0)

Fiorentina 3 - 3 (0)

Genoa 2 - 2 (0)

Roma 1 - 1 (0)

Milan 1 - 1 (0)

Chievo 0 - 0 (0)

Lazio 0 - 0 (0)

Napoli 0 - 0 (0)

Sassuolo 0 - 0 (0)

Sampdoria 0 - 1 (-1)

Verona 1 - 2 (-1)

Crotone 1 - 2 (-1)

Spal 0 - 2 (-2)

Juventus 1 - 4 (-3)

Torino 1 - 4 (-3).