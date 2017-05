Nuovo appuntamento con la moviola di Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



I CASI - Manca un rigore alla Juventus contro l'Atalanta per il fallo di mano di Toloi sul cross di Khedira: segnalato un fuorigioco inesistente di Mandzukic. Nel derby non viene fischiato un penalty netto alla Lazio per il calcione di Fazio a Lukaku, invece viene dato un rigore inesistente alla Roma con la simulazione di Strootman, nemmeno toccato da Wallace. In Cagliari-Pescara e Crotone-Milan vengono fermati per fuorigioco (entrambi inesistenti) Joao Pedro e Trotta, che poi segnano a gioco fermo. Manca un altro rigore all'Empoli contro il Sassuolo per l'intervento di Peluso su Maccarone, mentre non c'era il penalty dato al Genoa contro il Chievo per lo scontro tra Cesar e Pandev, che fa sfondamento.



1a giornata : (-) Bologna-Crotone (+), (+)Roma-Udinese(-).

2a giornata : (+)Sampdoria-Atalanta(-).

3a giornata : (+) Empoli-Crotone (-), (-+) Juventus-Sassuolo (+-), (-)Milan-Udinese(+), (+)Roma-Sampdoria(-).

4a giornata : (--+)Sampdoria-Milan(++-), (-)Lazio-Pescara(+), (-)Cagliari-Atalanta(+), (++)Fiorentina-Roma(--).

5a giornata : (+)Genoa-Napoli(-).

6a giornata : (-)Genoa-Pescara(+), (-+)Fiorentina-Milan(+-).

7a giornata : (++) Milan-Sassuolo (--).

8a giornata: (+)Inter-Cagliari(-), (+)Lazio-Bologna(-), (-) Genoa-Empoli (+), (- ) Sassuolo-Crotone (+).

9a giornata: (+) Milan-Juventus (-), (-+)Atalanta-Inter( +-).

10a giornata : (+) Chievo-Bologna (-), (+)Genoa-Milan(-).

11esima giornata : (+) Lazio-Sassuolo (-), (-)Milan-Pescara(+).

12esima giornata: (+)Chievo-Juventus(-), (-)Palermo-Mi lan(+), (-) Pescara-Empoli (+), (+)Roma-Bologna(-), (- ) Sassuolo-Atalanta (+).

13esima giornata : (+)Bologna-Palermo(-), (--)Crotone-Torino(++).

14esima giornata : (+++)Torino-Chievo(---), (+)Genoa-Juventus(-), (++)Inter-Fiorentina(--).

15esima giornata : (+)Napoli-Inter(-), (+) Milan-Crotone (-), (+-)Fiorentina-Palermo(-+), (-)Lazio-Roma(+), (+)Pescara-Cagliari(-), (+) Sassuolo-Empoli (-).

16esima giornata: (++)Cagliari-Napoli(--), (+)Inter-Genoa(-).

17esima giornata: -.

18esima giornata: (--+)Inter-Lazio(+--), (-)Fiorentina-Napoli(+).

19esima giornata: (-+)Napoli-Sampdoria(+-), (++)Chievo-Atalanta(--), (-+)Genoa-Roma(+-), (+)Lazio-Crotone(-).

20esima giornata: (+)Fiorentina-Juventus(-), (-)Napoli-Pescara(+), (+)Sampdoria-Empoli(-), (+)Torino-Milan(-).

21esima giornata: (+)Atalanta-Sampdoria(-), (+)Milan-Napoli (-), (-)Palermo-Inter(+).

22esima giornata: (+-)Inter-Pescara(-+), (++)Sampdoria-Roma(--), (+)Udinese-Milan(-).

23esima giornata: (-)Atalanta-Cagliari(+), (+)Juventus-Inter(-), (-)(Milan-Sampdoria(+).

24esima giornata: (-)Cagliari-Juventus(+), (-)Inter-Empoli(+), (+)Sampdoria-Bologna(-).

25esima giornata: (-)Bologna-Inter(+), (-+)Milan-Fiorentina(+-), (+)Sampdoria-Cagliari(-).

26esima giornata: (-)Chievo-Pescara(+), (-)Fiorentina-Torino(+), (-)Inter-Roma(+), (+)Lazio-Udinese(-), (---)Sassuolo-Milan(+++).

27esima giornata: (-)Milan-Chievo(+), (+-)Udinese-Juventus(-+).

28esima giornata: (--+)Juventus-Milan(++-), (+-)Inter-Atalanta(-+), (++)Napoli-Crotone(--), (-)Palermo-Roma(+).

29esima giornata: (-)Crotone-Fiorentina(+), (+)Roma-Sassuolo(-), (+-+)Udinese-Palermo(-+-).

30esima giornata: (+)Roma-Empoli(-), (+)Palermo-Cagliari(-), (-)Torino-Udinese(+), (+)Inter-Sampdoria(-).

31esima giornata: (+)Crotone-Inter(-).

32esima giornata: (-+-)Fiorentina-Empoli(+-+), (++-)Genoa-Lazio(--+), (+)Torino-Crotone(-).

33esima giornata: (+)Atalanta-Bologna(-), (-)Chievo-Torino(+), (+)Fiorentina-Inter(-), (-)Sampdoria-Crotone(+).

34esima giornata: (+)Atalanta-Juventus(-), (-)Cagliari-Pescara(+), (-)Crotone-Milan(+), (-)Empoli-Sassuolo(+), (+)Genoa-Chievo(-), (++)Roma-Lazio(--).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Torino 9 - 1 ( +8 )

Pescara 8 - 2 ( +6 )

Roma 11 - 5 (+6)

Milan 16 - 11 ( +5 )

Genoa 7 - 5 (+2)

Sampdoria 9 - 7 ( +2 )

Udinese 6 -4 ( +2 )

Atalanta 7 - 6 (+1)

​Empoli 6 - 5 ( +1 )

Fiorentina 9 - 9 (0)

Inter 11 - 11 (0)

Lazio 7 - 7 (0)

Chievo 5 - 6 (-1)

Napoli 5 - 6 ( -1 )

Cagliari 3 - 7 (-4)

Juventus 5 - 9 ( -4 )

Palermo 3 - 7 ( -4 )

Bologna 1 - 7 ( -6 )

Crotone 4 - 10 ( -6 )

Sassuolo 3 - 10 ( -7 ).