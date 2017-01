Primo appuntamento del 2017 con la moviola di Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



5 RIGORI - Manca un rigore per la Juve contro la Fiorentina: Gonzalo Rodriguez respinge col braccio largo un tiro-cross di Pjaca. Inesistente quello dato al Pescara contro il Napoli: Hysaj non tocca Mitrita. Un po' dubbio quello concesso al Cagliari contro il Genoa per un leggero contatto tra Izzo e Murru. Corretto quello fischiato all'Empoli contro la Sampdoria per il fallo da dietro su Mchedlidze di Palombo, che però andava espulso per aver interrotto una chiara occasione da gol e non solo ammonito. Manca un rigore al Milan contro il Torino per il calcio di Zappacosta a Bonaventura, poi Tagliaveto grazia Obi, solo ammonito per un fallaccio da espulsione diretta su Abate.





1a giornata : (-) Bologna-Crotone (+), (+)Roma-Udinese(-).

2a giornata : (+)Sampdoria-Atalanta(-).

3a giornata : (+) Empoli-Crotone (-), (-+) Juventus-Sassuolo (+-), (-)Milan-Udinese(+), (+)Roma-Sampdoria(-).

4a giornata : (--+)Sampdoria-Milan(++-), (-)Lazio-Pescara(+), (-)Cagliari-Atalanta(+), (++)Fiorentina-Roma(--).

5a giornata : (+)Genoa-Napoli(-).

6a giornata : (-)Genoa-Pescara(+), (-+)Fiorentina-Milan(+-).

7a giornata : (++) Milan-Sassuolo (--).

8a giornata: (+)Inter-Cagliari(-), (+)Lazio-Bologna(-), (-) Genoa-Empoli (+), (- ) Sassuolo-Crotone (+).

9a giornata: (+) Milan-Juventus (-), (-+)Atalanta-Inter( +-).

10a giornata : (+) Chievo-Bologna (-), (+)Genoa-Milan(-).

11esima giornata : (+) Lazio-Sassuolo (-), (-)Milan-Pescara(+).

12esima giornata: (+)Chievo-Juventus(-), (-)Palermo-Mi lan(+), (-) Pescara-Empoli (+), (+)Roma-Bologna(-), (- ) Sassuolo-Atalanta (+).

13esima giornata : (+)Bologna-Palermo(-), (--)Crotone-Torino(++).

14esima giornata : (+++)Torino-Chievo(---), (+)Genoa-Juventus(-), (++)Inter-Fiorentina(--).

15esima giornata : (+)Napoli-Inter(-), (+) Milan-Crotone (-), (+-)Fiorentina-Palermo(-+), (-)Lazio-Roma(+), (+)Pescara-Cagliari(-), (+) Sassuolo-Empoli (-).

16esima giornata: (++)Cagliari-Napoli(--), (+)Inter-Genoa(-).

17esima giornata: -.

18esima giornata: (--+)Inter-Lazio(+--), (-)Fiorentina-Napoli(+).

19esima giornata: (-+)Napoli-Sampdoria(+-), (++)Chievo-Atalanta(--), (-+)Genoa-Roma(+-), (+)Lazio-Crotone(-).

20esima giornata: (+)Fiorentina-Juventus(-), (-)Napoli-Pescara(+), (+)Sampdoria-Empoli(-), (++)Torino-Milan(--).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Torino 7 - 0 ( +7 )

Pescara 5 - 1 ( +4 )

Inter 6 - 4 ( +2 )

Lazio 5 - 3 (+2)

Roma 5 - 3 ( +2 )

Chievo 4 - 3 (+1)

​Empoli 3 - 2 ( +1 )

Milan 8 - 7 ( +1 )

Fiorentina 5 - 5 (0)

Genoa 4 - 4 (0 )

Sampdoria 4 - 4 ( 0 )

Udinese 1 -1 ( 0 )

Atalanta 3 - 4 ( -1 )

Cagliari 2 - 3 ( -1 )

Napoli 3 - 5 ( -2 )

Palermo 1 - 3 ( -2 )

Bologna 1 - 4 ( -3 )

Crotone 2 - 5 ( -3 )

Juventus 1 - 5 ( -4 )

Sassuolo 2 - 6 ( -4 ).