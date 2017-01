Primo appuntamento del 2017 con la moviola di Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



I CASI - Manca un rigore al Napoli contro la Sampdoria per l'intervento di Praet su Callejon. Non c'era il secondo cartellino giallo di Silvestre (espulso) per aver disturbato nel rinvio il portiere Reina, che accentua la caduta.

Manca un rigore all'Atalanta contro il Chievo per la deviazione col braccio largo di Dainelli sul cross di Kurtic, il gol di Pellissier andava annullato per fuorigioco.

In Genoa-Roma manca un rigore per parte: contatti irregolari prima di Strootman su Rigoni e poi di Munoz su Fazio.

Gol annullato al Crotone contro la Lazio per un fuorigioco di Rhoden che non c'era.



1a giornata : (-) Bologna-Crotone (+), (+)Roma-Udinese(-).

2a giornata : (+)Sampdoria-Atalanta(-).

3a giornata : (+) Empoli-Crotone (-), (-+) Juventus-Sassuolo (+-), (-)Milan-Udinese(+), (+)Roma-Sampdoria(-).

4a giornata : (--+)Sampdoria-Milan(++-), (-)Lazio-Pescara(+), (-)Cagliari-Atalanta(+), (++)Fiorentina-Roma(--).

5a giornata : (+)Genoa-Napoli(-).

6a giornata : (-)Genoa-Pescara(+), (-+)Fiorentina-Milan(+-).

7a giornata : (++) Milan-Sassuolo (--).

8a giornata: (+)Inter-Cagliari(-), (+)Lazio-Bologna(-), (-) Genoa-Empoli (+), (- ) Sassuolo-Crotone (+).

9a giornata: (+) Milan-Juventus (-), (-+)Atalanta-Inter( +-).

10a giornata : (+) Chievo-Bologna (-), (+)Genoa-Milan(-).

11esima giornata : (+) Lazio-Sassuolo (-), (-)Milan-Pescara(+).

12esima giornata: (+)Chievo-Juventus(-), (-)Palermo-Mi lan(+), (-) Pescara-Empoli (+), (+)Roma-Bologna(-), (- ) Sassuolo-Atalanta (+).

13esima giornata : (+)Bologna-Palermo(-), (--)Crotone-Torino(++).

14esima giornata : (+++)Torino-Chievo(---), (+)Genoa-Juventus(-), (++)Inter-Fiorentina(--).

15esima giornata : (+)Napoli-Inter(-), (+) Milan-Crotone (-), (+-)Fiorentina-Palermo(-+), (-)Lazio-Roma(+), (+)Pescara-Cagliari(-), (+) Sassuolo-Empoli (-).

16esima giornata: (++)Cagliari-Napoli(--), (+)Inter-Genoa(-).

17esima giornata: -.

18esima giornata: (--+)Inter-Lazio(+--), (-)Fiorentina-Napoli(+).

19esima giornata: (-+)Napoli-Sampdoria(+-), (++)Chievo-Atalanta(--), (-+)Genoa-Roma(+-), (+)Lazio-Crotone(-).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Torino 5 - 0 ( +5 )

Milan 8 - 5 ( +3 )

Pescara 4 - 1 ( +3 )

​Empoli 3 - 1 ( +2 )

Inter 6 - 4 ( +2 )

Lazio 5 - 3 (+2)

Roma 5 - 3 ( +2 )

Chievo 4 - 3 (+1)

Genoa 4 - 4 ( 0 )

Udinese 1 -1 ( 0 )

Atalanta 3 - 4 ( -1 )

Cagliari 2 - 3 ( -1 )

Fiorentina 4 - 5 (-1)

Napoli 3 - 4 ( -1 )

Sampdoria 3 - 4 ( -1 )

Palermo 1 - 3 ( -2 )

Bologna 1 - 4 ( -3 )

Crotone 2 - 5 ( -3 )

Juventus 1 - 4 ( -3 )

Sassuolo 2 - 6 ( -4 ).