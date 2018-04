, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.di Semplici nella sfida contro il Genoa di Marassi. Al 25' l’arbitro(forse non sereno vista la convocazione in aula di un giudice romano dopo la citazione di due tifosi laziali che chiedono i danni per le presunte sviste commesse in Lazio-Torino) concede il secondo rigore di giornata al Genoa (il primo era giusto), ma commette una doppia svista con la collaborazione del Var Mariani che lo richiama al replay per un(condizione essenziale per usare il Var). Giacomelli dopo quasi 2 minuti scova il tocco casuale tra i due giocatori: Lapadula mentre sta per calciare a porta vuota allarga la gamba all'indietro che va a incocciare (in modo leggerissimo) sul ginocchio di Vicari, intento solo a correre. Difficile individuare la negligenza: un errore gravissimo punirlo, specie con l’utilizzo del Var.: (+)Bologna-Torino(-).: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).: (+)Udinese-Genoa(-).: (+)Crotone-Inter(-), (-Spal)-Cagliari(+).(+)Verona-Sampdoria(-).: (-,-,-)Fiorentina-Atalanta(+,+,+).(-)Benevento-Inter(+), (+)Torino-Verona(-), (+)Atalanta-Juventus(-).(+)Bologna-Spal(-), (+)Cagliari-Genoa(-).: (-)Milan-Genoa(+), (+,-)Udinese-Juventus(-,+).: (-)Cagliari-Benevento(+), (+,+)Fiorentina-Torino(-,-), (+)Roma-Crotone(-).: (-)Crotone-Fiorentina(+), (-)Torino-Cagliari(+), (-)Udinese-Atalanta(+).(+)Cagliari-Verona(-), (-)Juventus-Benevento(+).: (+)Sampdoria-Juventus(-), (-)Spal-Fiorentina(+), (-)Torino-Chievo(+).: (-)Bologna-Sampdoria(+), (-)Udinese-Napoli(+).: (+)Benevento-Milan(-), (-)Bologna-Cagliari(+), (+,+)Roma-Spal(-,-).: (-)Lazio-Torino(+), (-)Spal-Verona(+).: (-)Verona-Milan(+), (+,+)Sampdoria-Sassuolo(-,-).: (+)Spal-Torino(-), (-)Juventus-Roma(+).: (-)Crotone-Napoli(+), (-)Fiorentina-Milan(+), (+)Sampdoria-Spal(-).: (+)Benevento-Sampdoria(-), (-)Cagliari-Juventus(+), (+)Roma-Atalanta(-).(-)Verona-Crotone(+), (-)Cagliari-Milan(+).: (-)Crotone-Cagliari(+), (+)Milan-Lazio(-), (+,+)Napoli-Bologna (-,-).: arbitri e Var impeccabili in questo turno di campionato privo di errori.: (-)Inter-Bologna(+), (+)Torino-Udinese(-).: arbitri e Var impeccabili in questo turno di campionato privo di errori.: (+,+)Inter-Benevento(-,-), (-)Sassuolo-Lazio(+).in attesa dei recuperi.(+)Cagliari-Lazio(-), (+)Crotone-Sampdoria(-).: (-)Milan-Chievo(+), (+)Spal-Juventus(-).: (+,+)Genoa-Spal(-,-).CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):4 - 0 (+4)5 - 1 (+4)5 - 1 (+4)7 - 4 (+3)5 - 3 (+2)4 - 2 (+2)5 - 3 (+2)4 - 2 (+2)2 - 0 (+2)4 - 3 (+1)4 - 4 (0)3 - 4 (-1)3 - 4 (-1)2 - 4 (-2)2 - 4 (-2)1 - 3 (-2)0 - 3 (-3)3 - 6 (-3)2 - 7 (-5)2 - 9 (-7).