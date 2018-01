Torna il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



JUVE FAVORITA - L’arbitro Calvarese favorisce la Juventus a pochi minuti dalla fine della partita, giudicando involontario un fallo di mano di Bernardeschi su cross di Padoin. La distanza tra i due giocatori è ampia, il movimento del braccio dello juventino è molto sospetto: il tocco è sicuramente punibile con un calcio di rigore (il braccio è sulla linea, quindi in area). L’arbitro, però, valuta involontario il tocco e il Var Banti non interviene. Da protocollo Ifab, sulle valutazioni soggettive il Var ha le mani legate e non può costringere l’arbitro a rivedere l’episodio a meno che non sia una chiara parata di un giocatore in area di rigore. In casi soggettivi di volontarietà-involontarietà come questo, doveva essere Calvarese di sua spontanea volontà a rivedere l’episodio col Var. Manca dunque un rigore al Cagliari. Espulsione forzata a Sala in Benevento-Sampdoria. Il giocatore blucerchiato stende D’Alessandro che però sta andando verso l’esterno: non era evidente la chiara occasione da gol. Severo anche il cartellino rosso a de Roon nel corso di Roma-Atalanta: doppia ammonizione non condivisibile dell’arbitro Guida.



1a giornata: (+)Bologna-Torino(-).

2a giornata: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).

3a giornata: (+)Udinese-Genoa(-).

4a giornata: (+)Crotone-Inter(-), (-Spal)-Cagliari(+).

5a giornata: (+)Verona-Sampdoria(-).

6a giornata: (-,-,-)Fiorentina-Atalanta(+,+,+).

7a giornata: (-)Benevento-Inter(+), (+)Torino-Verona(-), (+)Atalanta-Juventus(-).

8a giornata: (+)Bologna-Spal(-), (+)Cagliari-Genoa(-).

9a giornata: (-)Milan-Genoa(+), (+,-)Udinese-Juventus(-,+).

10a giornata: (-)Cagliari-Benevento(+), (+,+)Fiorentina-Torino(-,-), (+)Roma-Crotone(-).

11a giornata: (-)Crotone-Fiorentina(+), (-)Torino-Cagliari(+), (-)Udinese-Atalanta(+).

12a giornata: (+)Cagliari-Verona(-), (-)Juventus-Benevento(+).

13a giornata: (+)Sampdoria-Juventus(-), (-)Spal-Fiorentina(+), (-)Torino-Chievo(+).

14a giornata: (-)Bologna-Sampdoria(+), (-)Udinese-Napoli(+).

15a giornata: (+)Benevento-Milan(-), (-)Bologna-Cagliari(+), (+,+)Roma-Spal(-,-).

16a giornata: (-)Lazio-Torino(+), (-)Spal-Verona(+).

17a giornata: (-)Verona-Milan(+), (+,+)Sampdoria-Sassuolo(-,-).

18a giornata: (+)Spal-Torino(-), (-)Juventus-Roma(+).

19a giornata: (-)Crotone-Napoli(+), (-)Fiorentina-Milan(+), (+)Sampdoria-Spal(-).

20a giornata: (+)Benevento-Sampdoria(-), (-)Cagliari-Juventus(+), (+)Roma-Atalanta(-).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Roma 5 - 1 (+4)

Atalanta 5 - 1 (+4)

Sampdoria 5 - 2 (+3)

Benevento 4 - 1 (+3)

Cagliari 5 - 3 (+2)

Napoli 2 - 0 (+2)

Milan 3 - 2 (+1)

Inter 2 - 1 (+1)

Chievo 1 - 0 (+1)

Fiorentina 4 - 4 (0)

Genoa 2 - 2 (0)

Bologna 2 - 2 (0)

Lazio 0 - 1 (-1)

Verona 2 - 3 (-1)

Udinese 2 - 3 (-1)

Crotone 1 - 3 (-2)

Sassuolo 0 - 2 (-2)

Torino 2 - 6 (-4)

Juventus 2 - 6 (-4)

Spal 1 - 7 (-6).