, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.- Nikolaè leggermente avanti in occasione del secondo gol del Milan: l’attaccante croato - seppur di poco - è oltre all’ultimo difensore del Cagliari quando fa la sponda vincente per Kessie. La posizione irregolare non vede individuata da Guida e dai suoi assistenti, così come dal Var. Anche nell'immagine si nota come sia il piede ad essere leggermente oltre.il colpo di mano di Trotta dopo il palo di Caracciolo poteva essere sanzionato con un calcio di rigore per la squadra di Pecchia.: (+)Bologna-Torino(-).: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).: (+)Udinese-Genoa(-).: (+)Crotone-Inter(-), (-Spal)-Cagliari(+).(+)Verona-Sampdoria(-).: (-,-,-)Fiorentina-Atalanta(+,+,+).(-)Benevento-Inter(+), (+)Torino-Verona(-), (+)Atalanta-Juventus(-).(+)Bologna-Spal(-), (+)Cagliari-Genoa(-).: (-)Milan-Genoa(+), (+,-)Udinese-Juventus(-,+).: (-)Cagliari-Benevento(+), (+,+)Fiorentina-Torino(-,-), (+)Roma-Crotone(-).: (-)Crotone-Fiorentina(+), (-)Torino-Cagliari(+), (-)Udinese-Atalanta(+).(+)Cagliari-Verona(-), (-)Juventus-Benevento(+).: (+)Sampdoria-Juventus(-), (-)Spal-Fiorentina(+), (-)Torino-Chievo(+).: (-)Bologna-Sampdoria(+), (-)Udinese-Napoli(+).: (+)Benevento-Milan(-), (-)Bologna-Cagliari(+), (+,+)Roma-Spal(-,-).: (-)Lazio-Torino(+), (-)Spal-Verona(+).: (-)Verona-Milan(+), (+,+)Sampdoria-Sassuolo(-,-).: (+)Spal-Torino(-), (-)Juventus-Roma(+).: (-)Crotone-Napoli(+), (-)Fiorentina-Milan(+), (+)Sampdoria-Spal(-).: (+)Benevento-Sampdoria(-), (-)Cagliari-Juventus(+), (+)Roma-Atalanta(-).(-)Verona-Crotone(+), (-)Cagliari-Milan(+).CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):5 - 1 (+4)5 - 1 (+4)5 - 2 (+3)4 - 1 (+3)2 - 0 (+2)4 - 2 (+2)5 - 4 (+1)2 - 1 (+1)1 - 0 (+1)4 - 4 (0)2 - 2 (0)2 - 2 (0)0 - 1 (-1)2 - 3 (-1)2 - 3 (-1)2 - 4 (-2)0 - 2 (-2)2 - 6 (-4)2 - 6 (-4)1 - 7 (-6).