Nuovo appuntamento con la moviola di Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



TRE GARE - Non c'era il rigore dato al Torino contro il Crotone per il contatto spalla a spalla tra Belotti e Ceccherini. Festival degli errori in Fiorentina-Empoli e Genoa-Lazio: irregolari i primi due gol segnati a Firenze per fuorigioco in partenza di Thiam e Borja Valero, poi non c'era il rigore concesso per l'intervento di Borja Valero su Pucciarelli; a Genova non fischiati due rigori a favore della Lazio per gli interventi di Burdisso su Parolo e Keita, concesso quello più discutibile per un fallo di mano sempre di Burdisso sul tiro di Felipe Anderson.



1a giornata : (-) Bologna-Crotone (+), (+)Roma-Udinese(-).

2a giornata : (+)Sampdoria-Atalanta(-).

3a giornata : (+) Empoli-Crotone (-), (-+) Juventus-Sassuolo (+-), (-)Milan-Udinese(+), (+)Roma-Sampdoria(-).

4a giornata : (--+)Sampdoria-Milan(++-), (-)Lazio-Pescara(+), (-)Cagliari-Atalanta(+), (++)Fiorentina-Roma(--).

5a giornata : (+)Genoa-Napoli(-).

6a giornata : (-)Genoa-Pescara(+), (-+)Fiorentina-Milan(+-).

7a giornata : (++) Milan-Sassuolo (--).

8a giornata: (+)Inter-Cagliari(-), (+)Lazio-Bologna(-), (-) Genoa-Empoli (+), (- ) Sassuolo-Crotone (+).

9a giornata: (+) Milan-Juventus (-), (-+)Atalanta-Inter( +-).

10a giornata : (+) Chievo-Bologna (-), (+)Genoa-Milan(-).

11esima giornata : (+) Lazio-Sassuolo (-), (-)Milan-Pescara(+).

12esima giornata: (+)Chievo-Juventus(-), (-)Palermo-Mi lan(+), (-) Pescara-Empoli (+), (+)Roma-Bologna(-), (- ) Sassuolo-Atalanta (+).

13esima giornata : (+)Bologna-Palermo(-), (--)Crotone-Torino(++).

14esima giornata : (+++)Torino-Chievo(---), (+)Genoa-Juventus(-), (++)Inter-Fiorentina(--).

15esima giornata : (+)Napoli-Inter(-), (+) Milan-Crotone (-), (+-)Fiorentina-Palermo(-+), (-)Lazio-Roma(+), (+)Pescara-Cagliari(-), (+) Sassuolo-Empoli (-).

16esima giornata: (++)Cagliari-Napoli(--), (+)Inter-Genoa(-).

17esima giornata: -.

18esima giornata: (--+)Inter-Lazio(+--), (-)Fiorentina-Napoli(+).

19esima giornata: (-+)Napoli-Sampdoria(+-), (++)Chievo-Atalanta(--), (-+)Genoa-Roma(+-), (+)Lazio-Crotone(-).

20esima giornata: (+)Fiorentina-Juventus(-), (-)Napoli-Pescara(+), (+)Sampdoria-Empoli(-), (+)Torino-Milan(-).

21esima giornata: (+)Atalanta-Sampdoria(-), (+)Milan-Napoli (-), (-)Palermo-Inter(+).

22esima giornata: (+-)Inter-Pescara(-+), (++)Sampdoria-Roma(--), (+)Udinese-Milan(-).

23esima giornata: (-)Atalanta-Cagliari(+), (+)Juventus-Inter(-), (-)(Milan-Sampdoria(+).

24esima giornata: (-)Cagliari-Juventus(+), (-)Inter-Empoli(+), (+)Sampdoria-Bologna(-).

25esima giornata: (-)Bologna-Inter(+), (-+)Milan-Fiorentina(+-), (+)Sampdoria-Cagliari(-).

26esima giornata: (-)Chievo-Pescara(+), (-)Fiorentina-Torino(+), (-)Inter-Roma(+), (+)Lazio-Udinese(-), (---)Sassuolo-Milan(+++).

27esima giornata: (-)Milan-Chievo(+), (+-)Udinese-Juventus(-+).

28esima giornata: (--+)Juventus-Milan(++-), (+-)Inter-Atalanta(-+), (++)Napoli-Crotone(--), (-)Palermo-Roma(+).

29esima giornata: (-)Crotone-Fiorentina(+), (+)Roma-Sassuolo(-), (+-+)Udinese-Palermo(-+-).

30esima giornata: (+)Roma-Empoli(-), (+)Palermo-Cagliari(-), (-)Torino-Udinese(+), (+)Inter-Sampdoria(-).

31esima giornata: (+)Crotone-Inter(-).

32esima giornata: (-+-)Fiorentina-Empoli(+-+), (++-)Genoa-Lazio(--+), (+)Torino-Crotone(-).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Torino 8 - 1 ( +7 )

Pescara 7 - 2 ( +5 )

Milan 15 - 11 ( +4 )

Roma 9 - 5 (+4)

Sampdoria 9 - 6 ( +3 )

​Empoli 6 - 4 ( +2 )

Lazio 7 - 5 (+2)

Udinese 6 -4 ( +2 )

Chievo 5 - 4 (+1)

Genoa 6 - 5 (+1)

Inter 11 - 10 ( +1 )

Atalanta 5 - 6 (-1)

Fiorentina 8 - 9 (-1)

Napoli 5 - 6 ( -1 )

Cagliari 3 - 6 (-3)

Juventus 5 - 8 ( -3 )

Palermo 3 - 7 ( -4 )

Bologna 1 - 6 ( -5 )

Crotone 3 - 9 ( -6 )

Sassuolo 2 - 10 ( -8 ).