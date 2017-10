- Il Torino è sicuramente la squadra più penalizzata dell’infrasettimanale. Barreca appoggia la mano su Chiesa che crolla a terra. L’arbitro Mariani concede il rigore ed espelle il terzino del Torino,Il Var non interviene, granata penalizzati due volte in un solo frangente.: Kolarov cade a terra dopo un contrasto regolare con Madragora. Anche qui il Var non interviene. Generoso anche il rigore concesso al Benevento nel finale per un lieve contatto tra Faragò e Iemmello.: (+)Bologna-Torino(-).: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).: (+)Udinese-Genoa(-).: (+)Crotone-Inter(-), (-Spal)-Cagliari(+).(+)Verona-Sampdoria(-).: (-,-,-)Fiorentina-Atalanta(+,+,+).(-)Benevento-Inter(+), (+)Torino-Verona(-), (+)Atalanta-Juventus(-).(+)Bologna-Spal(-), (+)Cagliari-Genoa(-).: (-)Milan-Genoa(+), (+,-)Udinese-Juventus(-,+).: (-)Cagliari-Benevento(+), (+,+)Fiorentina-Torino(-,-), (+)Roma-Crotone(-).CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):4 - 0 (+4)2 - 0 (+2)2 - 1 (+1)2 - 1 (+1)2 - 2 (0)2 - 2 (0)1 - 1 (0)1 - 1 (0)1 - 1 (0)1 - 1 (0)1 - 1 (0)Chievo 0 - 0 (0)Lazio 0 - 0 (0)Napoli 0 - 0 (0)Sassuolo 0 - 0 (0)2 - 3 (-1).0 - 1 (-1)0 - 2 (-2)1 - 3 (-2)1 - 3 (-2).