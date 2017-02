Nuovo appuntamento con la moviola di Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



PIATTO RICCO - Festival degli errori in Sassuolo-Milan. Berardi viene ammonito per simulazione, invece viene colpito sul piede da Vangioni in area. Non c'era il penalty assegnato ai rossoneri per l'intervento di Aquilani su Bertolacci: dal dischetto Bacca scivola prima del tiro, colpendo prima col destro e poi col sinistro, quindi il gol andava annullato. Nella ripresa negato un altro rigore al Sassuolo per il calcio di Paletta a Politano.

Lazio-Udinese viene decisa da un rigore che non c'era perché il tocco col polso di Ali Adnan è involontario. In Chievo-Pescara annullato un gol a Birsa, che non era in fuorigioco sul colpo di testa di Gobbi prima della respinta di Bizzarri. Manca un rigore all'Inter contro la Roma per il contatto tra Strootman ed Eder. Manca un rigore anche alla Fiorentina nei minuti di recupero del posticipo con il Torino per un contatto tra Chiesa e Lukic, che si aiuta con le mani.



1a giornata : (-) Bologna-Crotone (+), (+)Roma-Udinese(-).

2a giornata : (+)Sampdoria-Atalanta(-).

3a giornata : (+) Empoli-Crotone (-), (-+) Juventus-Sassuolo (+-), (-)Milan-Udinese(+), (+)Roma-Sampdoria(-).

4a giornata : (--+)Sampdoria-Milan(++-), (-)Lazio-Pescara(+), (-)Cagliari-Atalanta(+), (++)Fiorentina-Roma(--).

5a giornata : (+)Genoa-Napoli(-).

6a giornata : (-)Genoa-Pescara(+), (-+)Fiorentina-Milan(+-).

7a giornata : (++) Milan-Sassuolo (--).

8a giornata: (+)Inter-Cagliari(-), (+)Lazio-Bologna(-), (-) Genoa-Empoli (+), (- ) Sassuolo-Crotone (+).

9a giornata: (+) Milan-Juventus (-), (-+)Atalanta-Inter( +-).

10a giornata : (+) Chievo-Bologna (-), (+)Genoa-Milan(-).

11esima giornata : (+) Lazio-Sassuolo (-), (-)Milan-Pescara(+).

12esima giornata: (+)Chievo-Juventus(-), (-)Palermo-Mi lan(+), (-) Pescara-Empoli (+), (+)Roma-Bologna(-), (- ) Sassuolo-Atalanta (+).

13esima giornata : (+)Bologna-Palermo(-), (--)Crotone-Torino(++).

14esima giornata : (+++)Torino-Chievo(---), (+)Genoa-Juventus(-), (++)Inter-Fiorentina(--).

15esima giornata : (+)Napoli-Inter(-), (+) Milan-Crotone (-), (+-)Fiorentina-Palermo(-+), (-)Lazio-Roma(+), (+)Pescara-Cagliari(-), (+) Sassuolo-Empoli (-).

16esima giornata: (++)Cagliari-Napoli(--), (+)Inter-Genoa(-).

17esima giornata: -.

18esima giornata: (--+)Inter-Lazio(+--), (-)Fiorentina-Napoli(+).

19esima giornata: (-+)Napoli-Sampdoria(+-), (++)Chievo-Atalanta(--), (-+)Genoa-Roma(+-), (+)Lazio-Crotone(-).

20esima giornata: (+)Fiorentina-Juventus(-), (-)Napoli-Pescara(+), (+)Sampdoria-Empoli(-), (+)Torino-Milan(-).

21esima giornata: (+)Atalanta-Sampdoria(-), (+)Milan-Napoli (-), (-)Palermo-Inter(+).

22esima giornata: (+-)Inter-Pescara(-+), (++)Sampdoria-Roma(--), (+)Udinese-Milan(-).

23esima giornata: (-)Atalanta-Cagliari(+), (+)Juventus-Inter(-), (-)(Milan-Sampdoria(+).

24esima giornata: (-)Cagliari-Juventus(+), (-)Inter-Empoli(+), (+)Sampdoria-Bologna(-).

25esima giornata: (-)Bologna-Inter(+), (-+)Milan-Fiorentina(+-), (+)Sampdoria-Cagliari(-).

26esima giornata: (-)Chievo-Pescara(+), (-)Fiorentina-Torino(+), (-)Inter-Roma(+), (+)Lazio-Udinese(-), (---)Sassuolo-Milan(+++).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Torino 7 - 0 ( +7 )

Pescara 7 - 2 ( +5 )

Milan 13 - 9 ( +4 )

Sampdoria 9 - 5 ( +4 )

Lazio 6 - 3 (+3)

​Empoli 4 - 2 ( +2 )

Inter 9 - 8 ( +1 )

Roma 6 - 5 (+1)

Chievo 4 - 4 (0)

Genoa 4 - 4 (0)

Udinese 2 -2 ( 0 )

Atalanta 4 - 5 (-1)

Fiorentina 6 - 7 (-1)

Cagliari 3 - 5 (-2)

Juventus 3 - 5 ( -2 )

Crotone 2 - 5 ( -3 )

Napoli 3 - 6 ( -3 )

Palermo 1 - 4 ( -3 )

Bologna 1 - 6 ( -5 )

Sassuolo 2 - 9 ( -7 ).