Torna il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



RIGORE INTER - Manca un rigore per l’Inter per un contatto tra Mandragora e Gagliardini nell’area del Crotone. Banti non interviene, l’errore non evidente ha indotto il VAR a lasciar proseguire il gioco, ma poteva starci il penalty in favore dei nerazzurri sul punteggio di 0-0. L’intervento di Capuano su Paloschi in Spal-Cagliari è stato sanzionato con un giallo da Abbattista: poteva starci il rosso diretto.



1a giornata: (+)Bologna-Torino(-).

2a giornata: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).

3a giornata: (+)Udinese-Genoa(-).

4a giornata: (+)Crotone-Inter(-), (-Spal)-Cagliari(+)



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Milan 1 - 0 (+1)

Udinese 1 - 0 (+1)

Bologna 1 - 0 (+1)

Crotone 1 - 0 (+1)

Genoa 1 - 1 (0)

Inter 1 - 1 (0)

Cagliari 1 - 1 (0)

Atalanta 0 - 0 (0)

Benevento 0 - 0 (0)

Chievo 0 - 0 (0)

Fiorentina 0 - 0 (0)

Lazio 0 - 0 (0)

Napoli 0 - 0 (0)

Sampdoria 0 - 0 (0)

Sassuolo 0 - 0 (0)

Verona 0 - 0 (0)

Juventus 0 - 1 (-1)

Roma 0 - 1 (-1)

Torino 0 - 1 (-1)

Spal 0 - 1 (-1).