Torna il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



BORINI DA ROSSO - Borini era da espulsione diretta e non da ammonizione: colpo volontario su Ferrari rivisto col Var, ma valutato come una semplice sbracciata da Orsato. Corretto invece il rosso diretto a Suso per entrataccia su Verde già a terra. Sassuolo sfavorito due volte da Gavillucci e dal Var: Torreira para con le mani un tiro in piena area di rigore. L’arbitro non vede il tocco, il Var non interviene (errore di comunicazione o Tagliavento non ha avuto a disposizione immagini chiare?). Torreira in questo frangente andava anche espulso.



1a giornata: (+)Bologna-Torino(-).

2a giornata: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).

3a giornata: (+)Udinese-Genoa(-).

4a giornata: (+)Crotone-Inter(-), (-Spal)-Cagliari(+).

5a giornata: (+)Verona-Sampdoria(-).

6a giornata: (-,-,-)Fiorentina-Atalanta(+,+,+).

7a giornata: (-)Benevento-Inter(+), (+)Torino-Verona(-), (+)Atalanta-Juventus(-).

8a giornata: (+)Bologna-Spal(-), (+)Cagliari-Genoa(-).

9a giornata: (-)Milan-Genoa(+), (+,-)Udinese-Juventus(-,+).

10a giornata: (-)Cagliari-Benevento(+), (+,+)Fiorentina-Torino(-,-), (+)Roma-Crotone(-).

11a giornata: (-)Crotone-Fiorentina(+), (-)Torino-Cagliari(+), (-)Udinese-Atalanta(+).

12a giornata: (+)Cagliari-Verona(-), (-)Juventus-Benevento(+).

13a giornata: (+)Sampdoria-Juventus(-), (-)Spal-Fiorentina(+), (-)Torino-Chievo(+).

14a giornata: (-)Bologna-Sampdoria(+), (-)Udinese-Napoli(+).

15a giornata: (+)Benevento-Milan(-), (-)Bologna-Cagliari(+), (+,+)Roma-Spal(-,-).

16a giornata: (-)Lazio-Torino(+), (-)Spal-Verona(+).

17a giornata: (-)Verona-Milan(+), (+,+)Sampdoria-Sassuolo(-,-).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Atalanta 5 - 0 (+5)

Cagliari 5 - 2 (+3)

Sampdoria 4 - 1 (+3)

Roma 3 - 1 (+2)

Benevento 3 - 1 (+2)

Fiorentina 4 - 3 (+1)

Inter 2 - 1 (+1)

Napoli 1 - 0 (+1)

Chievo 1 - 0 (+1)

Genoa 2 - 2 (0)

Bologna 2 - 2 (0)

Milan 2 - 2 (0)

Lazio 0 - 1 (-1)

Verona 2 - 3 (-1)

Crotone 1 - 2 (-1)

Udinese 2 - 3 (-1)

Sassuolo 0 - 2 (-2)

Torino 2 - 5 (-3)

Juventus 1 - 5 (-4)

Spal 0 - 6 (-6).