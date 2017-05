Nuovo appuntamento con la moviola di Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



TUTTI I CASI - Nel derby di Torino non andava espulso Acquah: troppo severi entrambi i cartellini gialli per gli interventi prima su Dybala e dopo su Mandzukic. Negato un rigore all'Udinese contro l'Atalanta per la deviazione col braccio largo di Toloi sul tiro di Kums, uno al Pescara contro il Crotone per il contatto tra Capezzi e Benali (poi espulso per proteste), uno al Genoa contro l'Inter per l'intervento di Medel su Simeone e uno al Sassuolo contro la Fiorentina per il fallo di Sanchez su Berardi. Nella stessa partita non c'era il penalty fischiato ai viola perché il fallo di Adjapong è fuori area, annullato un gol buono a Bernardeschi per fuorigioco che non c'era, così come il rigore dato al Sassuolo: Berardi si lascia cadere dopo che Gonzalo Rodriguez ha deviato il pallone e il difensore argentino rimedia la seconda ammonizione. Infine manca un rigore al Milan contro la Roma per la spinta di Manolas a Paletta.



1a giornata : (-) Bologna-Crotone (+), (+)Roma-Udinese(-).

2a giornata : (+)Sampdoria-Atalanta(-).

3a giornata : (+) Empoli-Crotone (-), (-+) Juventus-Sassuolo (+-), (-)Milan-Udinese(+), (+)Roma-Sampdoria(-).

4a giornata : (--+)Sampdoria-Milan(++-), (-)Lazio-Pescara(+), (-)Cagliari-Atalanta(+), (++)Fiorentina-Roma(--).

5a giornata : (+)Genoa-Napoli(-).

6a giornata : (-)Genoa-Pescara(+), (-+)Fiorentina-Milan(+-).

7a giornata : (++) Milan-Sassuolo (--).

8a giornata: (+)Inter-Cagliari(-), (+)Lazio-Bologna(-), (-) Genoa-Empoli (+), (- ) Sassuolo-Crotone (+).

9a giornata: (+) Milan-Juventus (-), (-+)Atalanta-Inter( +-).

10a giornata : (+) Chievo-Bologna (-), (+)Genoa-Milan(-).

11esima giornata : (+) Lazio-Sassuolo (-), (-)Milan-Pescara(+).

12esima giornata: (+)Chievo-Juventus(-), (-)Palermo-Mi lan(+), (-) Pescara-Empoli (+), (+)Roma-Bologna(-), (- ) Sassuolo-Atalanta (+).

13esima giornata : (+)Bologna-Palermo(-), (--)Crotone-Torino(++).

14esima giornata : (+++)Torino-Chievo(---), (+)Genoa-Juventus(-), (++)Inter-Fiorentina(--).

15esima giornata : (+)Napoli-Inter(-), (+) Milan-Crotone (-), (+-)Fiorentina-Palermo(-+), (-)Lazio-Roma(+), (+)Pescara-Cagliari(-), (+) Sassuolo-Empoli (-).

16esima giornata: (++)Cagliari-Napoli(--), (+)Inter-Genoa(-).

17esima giornata: -.

18esima giornata: (--+)Inter-Lazio(+--), (-)Fiorentina-Napoli(+).

19esima giornata: (-+)Napoli-Sampdoria(+-), (++)Chievo-Atalanta(--), (-+)Genoa-Roma(+-), (+)Lazio-Crotone(-).

20esima giornata: (+)Fiorentina-Juventus(-), (-)Napoli-Pescara(+), (+)Sampdoria-Empoli(-), (+)Torino-Milan(-).

21esima giornata: (+)Atalanta-Sampdoria(-), (+)Milan-Napoli (-), (-)Palermo-Inter(+).

22esima giornata: (+-)Inter-Pescara(-+), (++)Sampdoria-Roma(--), (+)Udinese-Milan(-).

23esima giornata: (-)Atalanta-Cagliari(+), (+)Juventus-Inter(-), (-)(Milan-Sampdoria(+).

24esima giornata: (-)Cagliari-Juventus(+), (-)Inter-Empoli(+), (+)Sampdoria-Bologna(-).

25esima giornata: (-)Bologna-Inter(+), (-+)Milan-Fiorentina(+-), (+)Sampdoria-Cagliari(-).

26esima giornata: (-)Chievo-Pescara(+), (-)Fiorentina-Torino(+), (-)Inter-Roma(+), (+)Lazio-Udinese(-), (---)Sassuolo-Milan(+++).

27esima giornata: (-)Milan-Chievo(+), (+-)Udinese-Juventus(-+).

28esima giornata: (--+)Juventus-Milan(++-), (+-)Inter-Atalanta(-+), (++)Napoli-Crotone(--), (-)Palermo-Roma(+).

29esima giornata: (-)Crotone-Fiorentina(+), (+)Roma-Sassuolo(-), (+-+)Udinese-Palermo(-+-).

30esima giornata: (+)Roma-Empoli(-), (+)Palermo-Cagliari(-), (-)Torino-Udinese(+), (+)Inter-Sampdoria(-).

31esima giornata: (+)Crotone-Inter(-).

32esima giornata: (-+-)Fiorentina-Empoli(+-+), (++-)Genoa-Lazio(--+), (+)Torino-Crotone(-).

33esima giornata: (+)Atalanta-Bologna(-), (-)Chievo-Torino(+), (+)Fiorentina-Inter(-), (-)Sampdoria-Crotone(+).

34esima giornata: (+)Atalanta-Juventus(-), (-)Cagliari-Pescara(+), (-)Crotone-Milan(+), (-)Empoli-Sassuolo(+), (+)Genoa-Chievo(-), (++)Roma-Lazio(--).

35esima giornata: (-)Genoa-Inter(+), (+)Juventus-Torino(-), (-)Milan-Roma(+), (-)Pescara-Crotone(+), (--++)Sassuolo-Fiorentina(++--), (-)Udinese-Atalanta(+).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Roma 12 - 5 (+7)

Torino 9 - 2 ( +7 )

Pescara 8 - 3 ( +5 )

Milan 16 - 12 ( +4 )

Atalanta 8 - 6 (+2)

Sampdoria 9 - 7 ( +2 )

​Empoli 6 - 5 ( +1 )

Genoa 7 - 6 (+1)

Inter 12 - 11 (+1)

Udinese 6 -5 ( +1 )

Fiorentina 11 - 11 (0)

Lazio 7 - 7 (0)

Chievo 5 - 6 (-1)

Napoli 5 - 6 ( -1 )

Juventus 6 - 9 ( -3 )

Cagliari 3 - 7 (-4)

Palermo 3 - 7 ( -4 )

Crotone 5 - 10 ( -5 )

Bologna 1 - 7 ( -6 )

Sassuolo 5 - 12 ( -7 ).