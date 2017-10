Torna il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



CAOS VAR A UDINE - L’arbitro Doveri prima nega un rigore alla Juventus per l’entrata di Adnan su Mandzukic (il fatto che il croato abbia colpito la palla non deve incidere nella valutazione), poi lo nega all’Udinese per un intervento irregolare di Alex Sandro su Larsen. In entrambi i casi il Var Massa non aiuta il direttore di gara. Giusta l’espulsione di Mandzukic per doppia ammonizione. Poteva starci un rigore anche per il Milan, per una spinta di Rigoni ai danni di Bonaventura. Corretta l’espulsione per gomitata di Bonucci ai danni di Rosi.



1a giornata: (+)Bologna-Torino(-).

2a giornata: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).

3a giornata: (+)Udinese-Genoa(-).

4a giornata: (+)Crotone-Inter(-), (-Spal)-Cagliari(+).

5a giornata: (+)Verona-Sampdoria(-).

6a giornata: (-,-,-)Fiorentina-Atalanta(+,+,+).

7a giornata: (-)Benevento-Inter(+), (+)Torino-Verona(-), (+)Atalanta-Juventus(-).

8a giornata: (+)Bologna-Spal(-), (+)Cagliari-Genoa(-).

9a giornata: (-)Milan-Genoa(+), (+,-)Udinese-Juventus(-,+).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Atalanta 4 - 0 (+4)

Bologna 2 - 0 (+2)

Inter 2 - 1 (+1)

Udinese 2 - 1 (+1)

Crotone 1 - 0 (+1)

Cagliari 2 - 1 (+1)

Genoa 2 - 2 (0)

Torino 1 - 1 (0)

Verona 1 - 1 (0)

Milan 1 - 1 (0)

Chievo 0 - 0 (0)

Lazio 0 - 0 (0)

Napoli 0 - 0 (0)

Sassuolo 0 - 0 (0)

Benevento 0 - 1 (-1)

Roma 0 - 1 (-1)

Sampdoria 0 - 1 (-1)

Spal 0 - 2 (-2)

Juventus 1 - 3 (-2)

Fiorentina 0 - 3 (-3).