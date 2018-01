Torna il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



NAPOLI E MILAN FAVORITI - Napoli favorito in due occasioni da Mazzoleni: al Bologna manca un rigore per fallo di mano di Koulibaly su tiro di Palacio e il penalty concesso alla squadra di Maurizio Sarri per il leggero tocco di Masina sulla schiena di Callejon è a dir poco generoso. Favorito anche il Milan: Cutrone segna con il gomito, in campo e al Var nessuno se ne accorge. Crotone, infine, sfavorito dall’arbitro Tagliavento: il gol di Ceccherini nel finale dopo la punizione di Ricci viene annullato senza motivo. Un errore grave considerare attive le posizioni di Budimir e Capuano (unica ragione per cui può esser stato annullato).



1a giornata: (+)Bologna-Torino(-).

2a giornata: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).

3a giornata: (+)Udinese-Genoa(-).

4a giornata: (+)Crotone-Inter(-), (-Spal)-Cagliari(+).

5a giornata: (+)Verona-Sampdoria(-).

6a giornata: (-,-,-)Fiorentina-Atalanta(+,+,+).

7a giornata: (-)Benevento-Inter(+), (+)Torino-Verona(-), (+)Atalanta-Juventus(-).

8a giornata: (+)Bologna-Spal(-), (+)Cagliari-Genoa(-).

9a giornata: (-)Milan-Genoa(+), (+,-)Udinese-Juventus(-,+).

10a giornata: (-)Cagliari-Benevento(+), (+,+)Fiorentina-Torino(-,-), (+)Roma-Crotone(-).

11a giornata: (-)Crotone-Fiorentina(+), (-)Torino-Cagliari(+), (-)Udinese-Atalanta(+).

12a giornata: (+)Cagliari-Verona(-), (-)Juventus-Benevento(+).

13a giornata: (+)Sampdoria-Juventus(-), (-)Spal-Fiorentina(+), (-)Torino-Chievo(+).

14a giornata: (-)Bologna-Sampdoria(+), (-)Udinese-Napoli(+).

15a giornata: (+)Benevento-Milan(-), (-)Bologna-Cagliari(+), (+,+)Roma-Spal(-,-).

16a giornata: (-)Lazio-Torino(+), (-)Spal-Verona(+).

17a giornata: (-)Verona-Milan(+), (+,+)Sampdoria-Sassuolo(-,-).

18a giornata: (+)Spal-Torino(-), (-)Juventus-Roma(+).

19a giornata: (-)Crotone-Napoli(+), (-)Fiorentina-Milan(+), (+)Sampdoria-Spal(-).

20a giornata: (+)Benevento-Sampdoria(-), (-)Cagliari-Juventus(+), (+)Roma-Atalanta(-).

21a giornata: (-)Verona-Crotone(+), (-)Cagliari-Milan(+).

22a giornata: (-)Crotone-Cagliari(+), (+)Milan-Lazio(-), (+,+)Napoli-Bologna (-,-).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Napoli 4 - 0 (+4)

Roma 5 - 1 (+4)

Atalanta 5 - 1 (+4)

Milan 5 - 2 (+3)

Sampdoria 5 - 2 (+3)

Benevento 4 - 1 (+3)

Cagliari 6 - 4 (+2)

Inter 2 - 1 (+1)

Chievo 1 - 0 (+1)

Fiorentina 4 - 4 (0)

Genoa 2 - 2 (0)

Udinese 2 - 3 (-1)

Crotone 2 - 4 (-2)

Verona 2 - 4 (-2)

Sassuolo 0 - 2 (-2)

Bologna 2 - 4 (-2)

Lazio 0 - 2 (-2)

Torino 2 - 6 (-4)

Juventus 2 - 6 (-4)

Spal 1 - 7 (-6).