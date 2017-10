"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".



Abbracciati in una rissa. Stanno litigando, è vero, ma a vederli insieme, oggi, a così stretto contatto... sembra proprio un abbraccio. Aldo Biscardi e Maurizio Mosca: il secondo ci ha lasciato il 3 aprile del 2010, il primo ieri. Il calcio urlato, il calcio come polemica, il bar e lo sport che si trasferiscono negli studi televisivi, la mitica moviola in campo, le scene scolpite nella leggenda della tv. Ma non solo. C'è anche il cinema, nella loro storia. Biscardi ha fatto la sua comparsa ne "L'allenatore nel pallone", è stato nominato da Aldo, Giovanni e Giacomo in "Chiedimi se sono felice" ("Giacomo, guarda, parlare con te o parlare con Biscardi è la stessa cosa"); insieme sono stati fotografati in "Paparazzi", commedia di Neri Parenti del 1998.



MOVIOLA E MOVIOLONE - Ciro 3000, interpretato da Nino D'Angelo, vuole lo scoop, o meglio, lo sgub, detta alla Biscardi. E cosa c'è di meglio di far litigare Aldo Biscardi e Maurizio Mosca? Messinscena perfetta fuori dagli studi di TeleMonteCarlo e il gioco è fatto. Aldo si arrabbia con Maurizio, Maurizio con Aldo: Biscardi chiede l'intervento della Super Moviola, Mosca della semplice moviola. Spintoni, urla, rissa. Ma sembra un abbraccio. Sì, è un abbraccio. Con quella faccia incredula. Come la nostra, ora. Ciao Aldo, salutaci anche Maurizio.







