Di seguito gli episodi da moviola di Fiorentina-Udinese, anticipo del sabato della 24sima giornata di Serie A.



FIORENTINA-UDINESE 79' - Punizione di Bernardeschi e mani di Fofana in barriera: rigore giusto per la Fiorentina e ammonizione per il giocatore dell'Udinese.



FIORENTINA-UDINESE 38' - Fallo di Hallfredsson su Bernardeschi e giallo, anche in questo caso giusto, per il giocatore dell'Udinese.



FIORENTINA-UDINESE 28' - Fallo di Bernardeschi su Samir, ammonizione giusta per il viola che, diffidato, salterà il match con il Milan.



FIORENTINA-UDINESE 20' - Grande progressione di Widmer, che entra in area e al momento del tiro viene contrastato, da dietro, da Gonzalo Rodriguez. Il leggero tocco del viola fa cadere il bianconero. Episodio dubbio.