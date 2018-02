CROTONE – SPAL h.12.30

ORSATO

VUOTO – MANGANELLI

IV: CHIFFI

VAR: FABBRI

AVAR: DI VUOLO





FIORENTINA – CHIEVO

ABISSO

CRISPO – TASSO

IV: MARTINELLI

VAR: AURELIANO

AVAR: COSTANZO



56' ANNULLATO GOL A BENASSI - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Simeone prolunga di testa, sul secondo palo arriva Benassi che mette in rete, ma era in fuorigioco.





H. VERONA – TORINO

MASSA

SCHENONE – PAGANESSI

IV: FOURNEAU

VAR: TAGLIAVENTO

AVAR: SAIA



12' REGOLARE IL GOL DI VALOTI - Verona in vantaggio: angolo di Verde per la sponda aerea di Vukovic. Valoti sorprende la difesa granata colpendo di testa da pochi passi e mandando il pallone in porta. Posizione regolare per il centrocampista italiano.





SAMPDORIA – UDINESE

DAMATO

LIBERTI – ZAPPATORE

IV: NASCA

VAR: ROCCHI

AVAR: SERRA





SASSUOLO – LAZIO

MANGANIELLO

BINDONI – POSADO

IV: RAPUANO

VAR: CALVARESE

AVAR: DI LIBERATORE



62' ROSSO A MARUSIC - Ingenuità di Marusic! L'esterno della Lazio, trattenuto da Rogerio, colpisce l'avversario con una gomitata in faccia e viene espulso.



54' ROSSO A BERARDI - Cartellino rosso diretto per Berardi! Richiamato dal VAR, l'arbitro Magnaniello ha sanzionato con l'espulsione l'attaccante neroverde, per fallo su Radu a palla lontana.



46' NON CONCESSA UNA PUNIZIONE AL SASSUOLO - Fallo di Radu su Politano, c'erano punizione e giallo per il rumeno della Lazio, Manganiello fa giocare.



29' RIGORE ALLA LAZIO PER FALLO DI MANO DI PELUSO - Dopo aver lasciato giocare per più di un minuto, l'arbitro Manganiello ricorre al VAR per rivedere il fallo di mani di Peluso e assegna un rigore alla Lazio. In realtà il braccio del difensore sembrava attaccato al corpo.

