Questi i principali episodi da moviola della 19esima giornata di Serie A.



GENOA-ROMA arbitro Rizzoli

23' Rigore non concesso al Genoa: Strootman tocca Rigoni in area rigore, Rizzoli dice no.



SASSUOLO-TORINO arbitro Irrati



CHIEVO-ATALANTA arbitro La Penna



LAZIO-CROTONE arbitro Maresca

17' Gol annullato alla Lazio: su invito di Luis Alberto Lombardi mette in porta, ma è in fuorigioco.

30' Rigore per la Lazio: Stoian stende Lombardi sulla linea dell'area, rigore giusto.