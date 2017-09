Dopo la gara pareggiata per 1-1 e non priva di polemiche fra Bologna e Inter dove il Var è intervenuto pesantemente per concedere il rigore del pari ai nerazzurri prosegue la giornata di campionato di Serie A e con essa anche la Moviola LIVE di Calciomercato.com



Benevento – Roma mercoledì ore 18.00

Arbitri: Fabbri (Vivenzi – Di Iorio. Iv: Illuzzi. Var: Calvarese. Avar: Abbattista).

Primo Tempo

25' - Manca un giallo a Lazaar che entra a piedi uniti su Pellegrini, ma l'arbitro lascia correre.

Secondo Tempo

15' - Ancora uno scontro fra Lazaar e Pellegrini non sanzionato dall'arbitro. Il terzino del Benevento calpesta il piede del centrocampista della Roma con i due che vengono poi alle mani. Nessun cartellino per entrambi, ma si poteva dare.



Atalanta – Crotone

Arbitri: Piccinini (Longo – Di Vuolo. Iv: Maresca. Var: Valeri. Avar: Balice).

5' - Tutto regolare nel vantaggio firmato da Andrea Petagna. La punta anticipa tutti i difensori sul cross di Ilicic senza commettere fallo.





Cagliari – Sassuolo

Arbitri: Gavillucci (La Rocca – Costanzo. Iv: Saia. Var: Guida. Avar: Giua).

11' - Annullato giustamente il vantaggio segnato da Alessandro Matri. La punta parte oltre la linea dei difensori al momento del cross di Lirola.





Genoa – Chievo

Arbitri: Mazzoleni (Santoro – Cecconi. Iv: Baroni. Var: Pairetto. Avar: Sacchi).







Verona – Sampdoria

Arbitri: Manganiello (Prenna – Bindoni. Iv: Chiffi. Var: Giacomelli. Avar: Valeriani).







Juventus – Fiorentina

Arbitri: Doveri (Alassio – Peretti. Iv: La Penna. Var: Orsato. Avar: Fourneau).

5' - Punizione dubbia concessa alla Juventus per un contatto fra Dybala e Biraghi. La punta si lascia cadere, ma il contatto è lieve e solo sulla spalla.

23' - Rugani perde palla e Simeone si lancia in verticale verso la porta. Ci pensa Barzagli a fermarlo con le cattive. Il giallo ci sta, nonostante le proteste.





Lazio – Napoli

Arbitri: Damato (Tonolini – Schenone. Iv: Massa. Var: Irrati. Avar: Rapuano).

15' - Immobile, lanciato in profondità viene anticipato da Reina in uscita. La punta ha protestato con l'arbitro chiedendo un rigore.





Milan – Spal

Arbitri: Abisso (Marrazzo – Del Giovane. Iv: Nasca. Var: Tagliavento. Avar: Di Martino).

1' Bonucci si fa soffiare palla da Paloschi che si appoggia alla spalla. Il fallo non c'è e l'attaccante era lanciato verso la porta, ma Abisso ferma il gioco.





Udinese – Torino

Arbitri: Rocchi (Mondin – Di Fiore. Iv: Ghersini. Var: Pasqua. Avar: Pezzuto).

9' - Posizione regolare di partenza di Belotti in occasione del gol del vantaggio. Ljajic calcia dalla distanza Scuffet non trattiene e la punta italiana è perfetta nell'insaccare.