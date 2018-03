Calciomercato.com mette sotto la lente gli episodi da moviola della 29esima giornata di campionato.



SAMPDORIA - INTER arbitro Tagliavento; assistenti Ranghetti e Mondin ; quarto uomo Pinzani ; al Var Mazzoleni e Paganessi.



53' GIALLO CAPRARI - Ammonito Caprari per un fallo da dietro su Rafinha: bruttissimo intervento dell'attaccante della Sampdoria, meritava quasi il rosso.



29’ RIGORE INTER - Contatto tra Rafinha e Barreto, Tagliavento non ci pensa due volte: Icardi trasforma dal dischetto e fa 2-0. Molti dubbi sull’irregolarità del contatto: Barreto allunga la gamba per prendere il pallone all’avversario, che sembrava già caduto da solo poco prima.



25′ GOL INTER - Perisic in posizione regolare su cross di Cancelo stacca di testa e supera Viviano.



BENEVENTO - CAGLIARI arbitro Manganiello; assistenti Meli e Valeriani; quarto uomo Baroni; al Var Aureliano e Posado.



CROTONE - ROMA arbitro Banti; assisenti Di Vuole e Tolfo; quarto uomo Illuzzi; al Var Calvarese e Longo.



VERONA - ATALANTA arbitro Di Bello; assistenti Costanzo e Tegoni; quarto uomo Di Paolo; al Var Fabbri e Manganelli.



MILAN - CHIEVO arbitro Mariani; assistenti Passeri e Fiorito; quarto uomo Pezzuto; al Var Pairetto e Alassio.



TORINO - FIORENTINA arbitro Gavillucci; assistenti La Rocca e Bresmes; quarto uomo Martinelli; al Var Chiffi e Lo Cicero.



LAZIO - BOLOGNA arbitro Damato; assistenti Peretti e De Meo; quarto uomo Piccinini; Al Var Maresca e Vivenzi.



NAPOLI - GENOA arbitro Pasqua; assistenti Giallatini e Dobosz; quarto uomo Sacchi; al Var Giacomelli e Tasso.