Ecco la moviola LIVE delle partite della 24esima giornata di Serie A





CROTONE-ROMA



Non evidentissima ma ingenua la spinta che Ferrari rifila a Salah: Russo fa bene a concedere il rigore, poi sbagliato da Dzeko.





SASSUOLO-CHIEVO



Dopo appena 3 minuti, Letschert tiene in gioco l'attaccante del Chievo Inglese ed è costretto a stenderlo con una trattenuta in area di rigore. Per l'austriaco, penalty contro e rosso per aver negato una chiara occasione da gol.





INTER-EMPOLI



Al 32°, con l'Inter avanti già di un gol, l'empolese Dioussé sembra in netto ritardo su Eder e gli rifila una spinta che fa terminare a terra l'attaccante nerazzurro in area di rigore. Celi non interviene, ma il penalty poteva starci.