Dopo gli epsiodi di Juventus-Cagliari e Verona-Napoli continua la moviola LIVE di Calciomercato.com per tutte le altre gare della prima giornata di campionato.



5' Subito rigore per il Milan. L'arbitro chiama subito la review del var che conferma il calcio di rigore con relativa espulsione.



5' Rigore anche per l'Inter. Tagliavento non ha dubbi, ma il var conferma la chiamata.



14' Ammonito Sanchez della Fiorentina per fallo su Borja Valero.



15' Regolare il gol di Inglese, Chievo avanti.



15' Tutto corretto anche per il gol di Ciciretti, il primo in Serie A del Benevento.



15' Segna il raddoppio anche Icardi per l'Inter. Non c'è fallo su Astori.



18' Regolare il 2-0 del Milan con Cutrone che anticipa Cordaz.



23' Suso per il 3-0 del Milan, nessuna protesta dei calabresi.



26' Siluro di Di Francesco per l'1-0 del Bologna. Tutto ok sul tiro, c'era anche un probabile rigore su Destro a centro-area.



26' Primo giallo anche per il Genoa con Miguel Veloso che stende Sensi a centrocampo. Fallo tattico, giusta l'ammonizione.



34' Pari di Ljajic per il Torino che supera in tunnel Pulgar e batte Mirante.



37' Pareggia l'Udinese, Thereau che calcia di prima, nessun dubbio.



38' Manca un rigore per il Milan, Cutrone abbattuto in area da un difensore, ma l'arbitro non fischia per il vantaggio.



38' Il var conferma il gol della Sampdoria, Quagliarella insacca su respinta di Belec ed è in posizione regolare.



39' Due minuti fermi in Inter-Fiorentina per il var. Miranda si incrocia con Simeone e il rigore sembra quantomeno dubbio, ma il var non lo assegna.



44' Ammonito Barreto per la Sampdoria dopo un fallo scomposto su D'Alessandro.



45' Giusto anche il giallo per il difensore del Genoa Rossettini, il quale stende Falcinelli lanciato a rete.



SECONDI TEMPI

2' Fallo di Sanchez, già ammonito, su Borja Valero. Poteva starci il secondo giallo.



4' Del Pinto stende Torreira, l'azione continua ma l'arbitro a gioco fermo torna sul fallo e lo ammonisce.



6' Giallo generoso per il centrale della Lazio Wallace che colpisce Mora con una spallata.



9' Gran gol di Brisa, nessun dubbio sul gol.



9' Raddoppio Sampdoria con Quagliarella che parte in posizione regolare su assist di Ramirez e insacca il 2-1.



10' Giallo anche per il centrocampista del Sassuolo Magnanelli, fallo su Bertolacci