Di seguito l'analisi dei principali episodi da moviola di Sampdoria-Milan, lunch match domenicale della sesta giornata di Serie A. Gli arbitri: VALERI; GIALLATINI – DOBOSZ; IV: PINZANI; VAR: DOVERI; AVAR: MINELLI ).





PRIMO TEMPO

3' - Valeri concede un rigore alla Sampdoria per un presunto fallo di mano di Kessiè su cross di Kessie. Il var interviene e consiglia a Valeri di rivedere l'azione. Il braccio del centrocampista del Milan è aderente al corpo e il rigore viene giustamente tolto.

13' - Donnarumma vola sul colpo di testa di Duvan Zapata e salva, ma la punta era partita in fuorigioco.

21' - Controllo in area di Duvan Zapata col braccio, Valeri valuta lo stop di petto fra le proteste di Donnarumma.

40' - Bonucci chiede il rigore per un incrocio in area con Ferrari, ma dal replay non si vede il contatto col difensore che si sgambetta da solo.

41' - Kessie rovina un contropiede del Milan. Il centrocampista è in fuorigioco di un piede ed interviene nell'azione con la palla destinata a Suso che invece era partito in posizione regolare.

46' - Ricardo Rodriguez interviene a gamba alta sul portiere della Sampdoria Puggioni in uscita. Giusto il fallo, ma ci stava il cartellino giallo.

47' - Solo due minuti di recuper concessi da Valeri, ma il recupero andava prolungato.